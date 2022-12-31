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Телеканал «Россия». 1 января 2013 года

Программу «Первый новогодний вечер» ведут и Владимир Зеленский. Они шутят о традициях новогоднего пьянства, о салате оливье и о Филиппе Киркорове. «Советское шампанское вошло в Книгу рекордов Гиннесса как парадокс: напиток есть, а страны нет», — говорит Зеленский. Галкин возмущается тем, что под действие нового закона о запрете пропаганды курения и алкоголя «подпадает даже „Ну погоди!“, так как дети не должны видеть, как Волк курит». Зеленский шутит, что в телефоне Галкина он записан как «гастарбайтер». С музыкальными номерами выступают Николай Басков, Евгений Петросян, Потап и Настя. Вера Брежнева посылает из зала воздушные поцелуи, Владимир Соловьев смеется над шутками Зеленского. За столиками веселятся Олег Газманов, Дмитрий Губерниев, Григорий Лепс, другие поп-звезды из России и Украины.

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Прошло 10 лет

Российские войска вторглись в Украину. Владимир Зеленский — президент Украины и верховный главнокомандующий. Максим Галкин после высказываний против войны объявлен «иностранным агентом», он уезжает из России. Вера Брежнева, внесенная в России в неофициальные списки «нежелательных артистов», идет волонтером в пункт гуманитарной помощи. Владимир Соловьев в своих ток-шоу призывает к разрушению Украины, а Зеленского называет «наркоманом». Потап собирает средства для помощи пострадавшим от войны. Петросян, Басков и Лепс выступают в поддержку . Газманов анонсирует концерт в аннексированном Херсоне — но шоу срывается из-за отступления российских войск. Губерниев ведет «патриотические» концерты. На «России 1» нон-стопом идут пропагандистские передачи — и даже на «Голубой огонек» зовут вернувшихся из Украины российских военных.