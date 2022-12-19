Телеканал «Россия 1» пригласит на «Голубой огонек» в новогоднюю ночь военных, вернувшихся из Украины

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Телеканал «Россия 1» в новогоднюю ночь покажет традиционное шоу «Голубой огонек». Об этом заявили в пресс-службе телеканала.

Ведущими программы станут Николай Басков и Ангелина Вовк, а также актриса Татьяна Веденеева, телеведущие Андрей Малахов, Мария Ситтель и Дмитрий Губерниев.

На «России 1» отметили, что почетными гостями программы станут «герои России, прибывшие с передовой специальной военной операции».

На фоне войны в Украине и мобилизации в России возник вопрос об уместности проведения новогодних мероприятий. Тем не менее, центральные телеканалы еще в ноябре заявляли, что обеспечат телезрителям «новогоднее настроение». На «России 1» объясняли это тем, что телевидение «подвержено определенным традициям и ритуалам» и телезрители их ожидают, поэтому «странно было бы эти ожидания не удовлетворить».

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