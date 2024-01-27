The Washington Post: США готовят новую стратегию по Украине, которая не предусматривает возврата оккупированных территорий

Белый дом разрабатывает новую стратегию по войне в Украине, которая не предусматривает отвоевания захваченных территорий, а сосредоточена на том, чтобы помочь ВСУ отразить наступления российской армии, продвигаясь к долгосрочному усилению оборонного потенциала и украинской экономики. Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на чиновников Белого дома.

Идея, по словам одного из собеседников издания, состоит в том, чтобы дать Украине возможность удержать позиции на поле боя, но «направить ее на другую траекторию, чтобы она стала намного сильнее к концу 2024 года».

Новая стратегия, как пишет The Washington Post, резко отличается от прошлогодней, в рамках которой США и союзники отправляли в Киев оборудование и обучали солдат, надеясь, что это поможет отбросить российские войска, оккупировавшие восточную и южную части Украины. Однако этот план потерпел неудачу — в основном, из-за хорошо укрепленных минных полей и траншей на передовой с российской стороны, отмечает издание.

«Очевидно, что им [украинцам] будет трудно оказать такое же серьезное давление на всех фронтах, которое они пытались продемонстрировать в прошлом году», — сказал высокопоставленный представитель администрации.

Западные страны, как пишет The Washington Post, хотят, чтобы Киев сосредоточился на тактике, которая в последнее время была более успешной — ведении огня на расстоянии, сдерживании Черноморского флота и связывании российских сил внутри Крыма при помощи ракетных ударов и диверсий.

План США стал частью усилий почти трех десятков стран, каждая из которых готовит документ с конкретными обязательствами для Украины, пишет The Washington Post. США надеются опубликовать свое соглашение весной 2024 года. В документе, рассчитанном на 10 лет, будет гарантирована поддержка краткосрочных военных операций ВСУ, а также создание сил, которые смогут сдерживать российскую агрессию.

По словам одного из собеседников The Washington Post, это не означает, что украинцы просто построят оборонительные траншеи и будут «сидеть в них весь год». Он добавляет, что с обеих сторон по-прежнему будет происходить «обмен территориями» в небольших населенных пунктах, имеющих стратегическую ценность, «запуски ракет и беспилотников», а российские войска по-прежнему будут атаковать гражданскую инфраструктуру.

Однако этот план, как отмечает The Washington Post, несет и политические риски — украинцы могут начать выражать недовольство застоем на фронте, а лидеры западных стран понимают, что терпение их граждан в отношении финансирования войны в Украине не безгранично.

В октябре 2023 года Джо Байден запросил у конгресса 61 миллиард долларов на военную помощь Украине. Конгресс выделение дополнительного финансирования на безопасность (в него входит также помощь Израилю) пока не одобрил. Последний пакет помощи в размере 250 миллионов долларов США передали Украине в конце декабря 2023 года.

12 января в Киев приехал премьер-министр Великобритании Риши Сунак, который подписал с президентом Украины Владимиром Зеленским соглашение о гарантиях безопасности, действующее до вступления Украины в НАТО, и объявил о выделении 2,5 миллиарда фунтов стерлингов военной помощи.

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