США направляют Украине новый пакет военной помощи на 250 миллионов долларов, который включает боеприпасы для средств противовоздушной обороны, реактивных систем залпового огня и артиллерии, а также противотанковые средства и другое оборудование. Объявляя о новом пакете помощи госсекретарь США Энтони Блинкен отметил, что он будет последним в 2023 году.

Согласно списку, опубликованному Пентагоном, в новый пакет помощи войдут:

боеприпасы для зенитно-ракетных комплексов NASAMS;

боеприпасы для переносных зенитно-ракетных комплексов Stinger;

компоненты систем противовоздушной обороны;

боеприпасы для реактивных систем залпового огня HIMARS;

артиллерийские снаряды калибра 155 и 105 миллиметров;

ракеты для противотанкового комплекса TOW;

противотанковые системы Javelin и AT-4;

более 15 миллионов патронов к стрелковому оружию;

боеприпасы для расчистки препятствий;

запчасти, медицинское и другое вспомогательное оборудование.

Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби сообщал, что после отправки этого пакета средства на помощь Украине будут исчерпаны, в связи с чем он призвал конгресс ускорить процесс одобрения дополнительного финансирования в области безопасности, который также включает средства на помощь союзникам США.

«Мы продолжаем призывать конгресс действовать быстро для продвижения интересов нашей национальной безопасности, помогая Украине защитить себя», — написал Блинкен в своем посте в Х (бывший твиттер), посвященном последнему пакету помощи Киеву в 2023 году.

В октябре президент США Джо Байден направил запрос в конгресс на выделение более чем 100 миллиардов долларов на безопасность, включая 61 миллиард на помощь Украине. Законопроект до сих пор не удалось согласовать из-за разногласий Республиканской и Демократической партий. В частности, республиканцы хотят включить в законопроект ужесточение пограничных и миграционных мер на американо-мексиканской границе.

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