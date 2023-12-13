Владимир Зеленский и Джо Байден на встрече в Белом доме, 12 декабря 2023 года Chip Somodevilla / Getty Images

Президент США Джо Байден подписал указ о выделении военной помощи Украине на 200 миллионов долларов. Об этом он заявил в Белом доме на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским, который 11-12 декабря уже в третий раз с начала полномасштабной войны посетил Соединенные Штаты.

Визит Зеленского прошел на фоне разногласий между демократами и республиканцами в конгрессе США по поводу дальнейшей финансовой помощи Украине. Администрация Байдена уже более двух месяцев настаивает на скорейшем выделении 106 миллиардов долларов на безопасность, в том числе 61,4 миллиарда на помощь Украине и 14,3 миллиарда на помощь Израилю. В Белом доме подчеркивают, что помощь Киеву надо успеть одобрить до окончания 2023 года, поскольку ранее переданные деньги уже почти кончились. Республиканцы отказываются принять законопроект, требуя уступок по другим вопросам, в первую очередь ужесточения миграционной политики и обеспечения безопасности на южных границах США.

Как отмечает The New York Times, новый пакет помощи Киеву на 200 миллионов долларов, анонсированный Байденом, выделяется из общего лимита, который был утвержден конгрессом еще год назад. С начала полномасштабного российского вторжения США уже передали или обязались выделить Украине 44 миллиарда долларов помощи.

Глава Белого дома на встрече с Зеленским заявил, что если конгресс не успеет одобрить дополнительное финансирование, это станет «самым большим рождественским подарком» для Владимира Путина.

Зеленский в свою очередь отметил, что Украине необходимо «быстрее работать с замороженными российскими активами», составляющими более 300 миллиардов долларов. «Мы должны использовать их для защиты от российского террора», — подчеркнул украинский лидер.

Также президент объявил в Белом доме о целях Украины на 2024 год. «Наши цели на 24-й год понятны — лишить Россию преимущества в воздухе и сорвать их наступательные операции. Это реально», — сказал Зеленский Байдену.

Ранее во вторник Зеленский также посетил Капитолийский холм, чтобы обсудить с конгрессменами военную помощь Киеву. Сначала он провел закрытую встречу с членами Сената. CNN со ссылкой на заявления участников встречи пишет, что президент Украины тщательно держался в стороне от американских дебатов по миграционной политике, сосредоточившись на вопросе, почему американская помощь так важна для Украины. Сенаторы отметили, что президент вел себя очень уважительно и вел дискуссию на высоком уровне.

Как отметил сенатор Майк Раундс, Зеленский разъяснил цели и потребности Украины и заверил, что при использовании Киевом любых имеющихся ресурсов США не будет допущена коррупция. По словам сенатора Рона Джонсона, Зеленский также предупредил, что Украина не откажется от сопротивления России, даже если военная помощь от западных партнеров ослабнет, и тогда боевые действия перерастут в партизанскую войну.

Лидер демократического большинства в Сенате Чак Шумер рассказал, что Зеленский на встрече вновь повторил: «Если Украина получит помощь, мы можем выиграть эту войну». «Он четко дал понять, что если мы проиграем, Путин выиграет и это будет очень опасно для Соединенных Штатов», — добавил демократ.

При этом высокопоставленный республиканец Линдси Грэм заявил «Би-би-си», что после встречи сенаторов с Зеленским «ничего не изменилось». «Я восхищаюсь им, но он нисколько не изменил моего мнения о том, что нам нужно делать. Они [демократы] просто пытаются использовать его таким образом, который, на мой взгляд, не был полезным» — сказал Грэм.

Сенатор-республиканец Эрик Шмитт также сказал, что не услышал на встрече ничего нового: «Вопросы были очень заранее подготовлены. Это были вопросы, призванные вызвать определенный ответ. Все это мы уже слышали».

«Когда вы приходите в конгресс США и просите 60 миллиардов долларов — в дополнение к 112 миллиардам долларов, зная, что в следующем году может быть выделено еще 100 миллиардов долларов, — я думаю, мы имеем право на более конкретные ответы», — заключил Шмитт.

Сам Зеленский назвал встречу в Сенате «дружественной и откровенной».

Из Сената Зеленский отправился в Палату представителей. Там он провел встречу со спикером Майком Джонсоном, чтобы попытаться убедить республиканцев, имеющих большинство в палате, поддержать законопроект о выделении помощи Украине.

Однако Джонсон тоже заявил, что не изменил своего мнения по итогам беседы с украинским лидером. «Наше первое условие любого дополнительного пакета расходов на национальную безопасность касается нашей собственной национальной безопасности», — сказал он журналистам. Вместе с тем, по его словам, он повторил Зеленскому, что «мы вместе с ним против жестокого вторжения Путина».

Зеленский по итогам встречи с Джонсоном написал в телеграме следующее: «Двухпартийная и двухпалатная поддержка Конгресса является очень важным фактором, и мы очень высоко ценим ее. Украина очень ответственно относится к военной и финансовой помощи США. Рассказал спикеру о достижениях украинских защитников, победах в Черном море и больших усилиях Украины, направленных на реформирование и возвращение нашего государства к экономической самодостаточности в будущем».

Лидер республиканец в Сенате Митч Макконнелл считает, что конгресс, скорее всего, отложит рассмотрение законопроекта о помощи Украине до следующего года. «Все, что я сказал, это то, что практически невозможно, даже если мы достигнем соглашения, разработать его, провести через Сенат, провести через Палату представителей до Рождества. Это не значит, что это не важно», — цитирует его слова издание The Hill.

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