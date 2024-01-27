Россия должна вступить в НАТО. Нужен картель США, России и Европы. Украине даны гарантии безопасности в знак дружбы и добрососедства 30 лет назад об этом говорили Борис Ельцин, Билл Клинтон и Леонид Кравчук. Опубликованы документы об их переговорах

при Университете Джорджа Вашингтона опубликовал 11 документов, связанных с первым визитом 42-го президента США Билла Клинтона в Россию и его встречах с тогдашним президентом РФ Борисом Ельциным. Саммит Россия-США прошел с 12 по 15 января 1994 года. Среди опубликованных документов — расшифровки и отчеты о встречах Ельцина и Клинтона один на один, а также об их ужине в Ново-Огарево. В тот приезд президента США Москва, Вашингтон и Киев объявили, что договорились о выводе советского ядерного арсенала с территории Украины. Спустя 30 лет Клинтон заявит, что сожалеет о том, что власти Украины отказались от ядерного оружия.

Что было перед саммитом

Первый документ, опубликованный Архивом национальной безопасности, — это меморандум советника Клинтона по национальной безопасности Энтони Лейка, подготовленный в конце декабря 1993 года, за две недели до поездки тогдашнего президента США в Москву. Лейк, обращаясь к Клинтону, отмечает, что президентам США и России предстоит «решить несколько сложных вопросов», которые привнесли «новые вызовы» за последние месяцы.

«Ельцин, возможно, ваш самый важный зарубежный коллега, и поддержка реформ в России остается главным приоритетом вашей внешней политики. В этом направлении достигнут большой прогресс в первый год вашего пребывания на посту президента. Этот визит будет отличаться от ваших предыдущих встреч с Ельциным в Ванкувере и Токио в одном отношении — он будет происходить на распутье наших отношений с Россией и на критическом поворотном этапе в демократическом эксперименте России», — пишет Лейк.

Он отмечает, что Клинтон оказал «непоколебимую политическую поддержку» Ельцину во время . В документе также говорится о критике со стороны СМИ, которые считают, что Вашингтон делает слишком большую ставку на Ельцина и реформы, тогда как РФ ведет себя «агрессивно» по отношению к соседним странам, а в результате успеха на думских выборах Россия может вернуться «к более традиционной авторитарной и агрессивной позиции внутри страны и за рубежом».

Что происходило в России в 1993-м

30 лет назад борьба между Ельциным и парламентом закончилась вооруженным конфликтом в центре Москвы Многие помнят расстрел Белого дома и считают это концом российской демократии — но история сложнее

Что происходило в России в 1993-м

30 лет назад борьба между Ельциным и парламентом закончилась вооруженным конфликтом в центре Москвы Многие помнят расстрел Белого дома и считают это концом российской демократии — но история сложнее

Одной из главных тем встречи Лейк называет попытку добиться согласия Ельцина на программу «Партнерство во имя мира». Это программа двустороннего сотрудничества НАТО со странами, которые не входят в альянс. «Мы работаем над тем, чтобы Ельцин сказал „да“ на предложение „Партнерство во имя мира“, которое вы привезете со встречи НАТО в Брюсселе. Важно, чтобы он понял, что это имеет решающее значение для долгосрочной миссии по интеграции современной России с Западом. Также важно, чтобы он понимал, что Россия должна быть верна международным нормам во внешней политике, чтобы поддерживать хорошие отношения с США и другими странами», — отмечается в меморандуме.

Самым важным на саммите, по оценке советника Клинтона, станет вопрос безопасности. Он поясняет, что речь идет о попытке работать с Россией и Украиной над заключением соглашения, которое приведет к выводу и утилизации всего стратегического ядерного вооружения в Украине. «Успешное проведение этих переговоров стало бы венцом саммита, победой вашей политики нераспространения [ядерного оружия] и сильным публичным символом готовности России честно сотрудничать со своим самым важным соседом», — пишет Лейк.

Что было на встрече в Кремле и на ужине в Ново-Огарево

Ельцин начинает встречу с Клинтоном в Кремле 13 января с рассказа о внутриполитической ситуации в России. Он отмечает, что демократические силы составляют 80% состава Совета Федерации, что «вселяет чувство оптимизма», тогда как в Госдуме «ситуация не столь благоприятна». Там ни у кого не будет большинства, поэтому будут происходить «фракционные столкновения». При этом он говорит, что не разделяет беспокойство Запада о победе партии Владимира Жириновского на думских выборах, так как его успех основан на «популистских лозунгах и обещаниях, которые он не может сдержать». В ответ Клинтон, ссылаясь на свой опыт, советует Ельцину встречаться с оппозицией, несмотря на то, что это «одна из самых неприятных частей работы».

Еще один опубликованный документ — сообщение посольства США в Москве, в котором рассказывается об обеде президентов в подмосковной резиденции Ново-Огарево вечером 13 января. Из него следует, что в какой-то момент Ельцин высказал мнение, что отношения между Россией и США должны лежать в основе системы безопасности в мире.

«Россия должна стать первой страной, которая вступит в НАТО. Затем могут вступить другие страны Центральной и Восточной Европы. Должен быть своего рода картель США, России и европейцев, чтобы содействовать обеспечению и укреплению международной безопасности», — заявил Ельцин.

После этого он добавил, что «на самом деле» в настоящий момент Россия не готова к вступлению в НАТО. По его мнению, России следует прежде всего подумать о возможной реакции на такой шаг других стран, например, Китая.

Согласно документу, Клинтон заявление Ельцина о возможном вступлении РФ в НАТО не комментирует. Он только отмечает, что Европа «может жить в мире», а все страны работают над тем, чтобы «приблизить то время, когда мы будем считать нападение на одного из нас нападением на всех».

Какие документы были рассекречены раньше

«Самая большая и опасная политическая неразбериха на земле» США рассекретили еще несколько документов о том, как нужно выстраивать отношения с Москвой. На этот раз — из 1993 года

Какие документы были рассекречены раньше

«Самая большая и опасная политическая неразбериха на земле» США рассекретили еще несколько документов о том, как нужно выстраивать отношения с Москвой. На этот раз — из 1993 года

Что было на встрече с президентом Украины

Архив национальной безопасности также опубликовал короткий документ об официальной встрече Клинтона, Ельцина и президента Украины Леонида Кравчука, на которой руководители стран объявили о «главном достижении» саммита — это трехсторонний договор о выводе советского ядерного арсенала с украинской территории.

«Россия и США предоставляют полные гарантии безопасности Украине в знак дружбы и добрососедства», — заявил Ельцин.

Кравчук заявил, что «альтернативы ядерному разоружению нет», а Украина со своей стороны будет строго соблюдать соглашение.

Клинтон поблагодарил президентов «за мудрость и дальновидность». «Я верю, что это соглашение делает мир безопаснее и каждую из наших стран более защищенной. Мне особенно приятно видеть прогресс между Украиной и Россией. Как сказали мне по отдельности и президент Ельцин, и президент Кравчук, в интересах России, чтобы Украина была стабильной и сильной, и в интересах Украины, чтобы Россия была стабильной», — заявил американский президент.

А вот что Клинтон говорил позднее Билл Клинтон заявил, что чувствует себя «ужасно» из-за того, что уговорил Украину отказаться от ядерного оружия

Что было на последней встрече Клинтона и Ельцина

15 января состоялась последняя встреча между Ельциным и Клинтоном в ходе визита американского президента. Она не была запланирована, но о ней попросил сам Клинтон, узнав, что российский президент планирует уволить нескольких из своих реформаторов, в том числе Егора Гайдара. Уже после отъезда Клинтона, 20 января 1994 года, Гайдар покинет должность первого заместителя председателя правительства.

По словам Клинтона, перед приездом в Москву он работал со странами G7 над тем, чтобы Международный валютный фонд выделил России 1,5 миллиарда долларов, обсуждал облегчение «долгового бремени» РФ, а также упрощения условий предоставления помощи. Президент США заявил, что страны «семерки» согласились на это, но только если Клинтон будет настаивать на продолжении реформ в России.

Он отметил, что, побеседовав с людьми на улицах Москвы, «стал лучше понимать, с каким политическим давлением сталкивается президент Ельцин». Клинтон заявил, что Россия не должна подавать сигнала, что отказывается от реформ и финансовой ответственности. Президент США подчеркнул, что не пытается вмешиваться в дела Ельцина, но попросил президента РФ подумать над этим, принимая тяжелые решения.

Билл Клинтон на Красной площади в Москве в январе 1994 года Diana Walker / Getty Images