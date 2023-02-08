Борис Ельцин и Билл Клинтон. Июль 1994 года Bandphoto Ag​ency / Vida Press

Национальный архив США 7 февраля опубликовал три связанных с Россией секретных документа, датируемых 1993 годом. Среди них — стенограмма первой беседы Билла Клинтона после вступления в должность президента с Борисом Ельциным, а также напутствие уходящего госсекретаря Лоуренса Иглбергера своему преемнику Уоррену Кристоферу. В нем он, помимо прочего, предупреждает о возможности вооруженных конфликтов на постсоветском пространстве, в том числе в Украине.

Клинтон и Ельцин

Первый телефонный разговор между Борисом Ельциным и Биллом Клинтоном в статусе президента США состоялся 23 января 1993 года, спустя три дня после вступления Клинтона в должность. До этого Ельцин и Клинтон встречались лично в июне 1992 года, когда президент России приезжал в США. Клинтон тогда был лидером в гонке кандидатов от Демократической партии.

Клинтон начал разговор с заверений, что Россия будет иметь «максимальный приоритет» во внешней политике США в период его президентства. «Мы намерены сделать все, что в наших силах, чтобы помочь России провести демократические реформы. Мы постараемся сделать нашу экономическую помощь настолько полезной, насколько это возможно», — заявил Клинтон Ельцину. Он также пообещал оказать содействие в отсрочке платежей по .

Президент США также отметил важность взаимодействия с Россией по международным вопросам, таким как и Ирак. Ельцин подтвердил готовность к сотрудничеству, но подчеркнул, что Россия надеется на политическое решение югославского вопроса с привлечением ООН, а не путем военного вмешательства со стороны НАТО.

Ельцин в разговоре также настаивает, что президентам необходимо встретиться «не позднее февраля [1993 года]». «Я думаю, весь мир ждет этой встречи, так как новый американский президент мог бы внести изменения в политику [в отношении России], в то же время поддержав общий вектор нашей политики и меня персонально», — заявил президент РФ.

На это Клинтон ответил Ельцину, что сначала должен уделить внимание внутриамериканским делам — в частности, выступить с ежегодным посланием к конгрессу, — а сразу после этого готов встретиться с Ельциным. Президенты договорились, что саммит пройдет на территории третьей страны, право выбора которой Ельцин оставляет Клинтону. В итоге встреча состоялась в марте в канадском Ванкувере.

«Я уверен, что вместе мы сможем добиться максимально близкого партнерства между Россией и США», — заявил Клинтон в завершение разговора. Как отмечает Национальный архив США в комментарии к стенограмме, это именно то, что всегда хотел слышать Ельцин: «Слово „партнерство“ было волшебным для российского президента, который пытался сблизиться с предыдущей администрацией Белого дома, но не мог добиться этого от ».

Уходящий госсекретарь — новому

Еще один опубликованный 7 февраля Национальным архивом документ — послание уходящего госсекретаря Лоуренса Иглбергера своему преемнику Уоррену Кристоферу, датированное 5 января 1993 года. В этом письме Иглбергер рассказывает об основных направлениях американской внешней политики и сосредотачивается на потенциальных угрозах. «Это мир в разгаре революционных изменений, в котором вы столкнетесь как с исторической возможностью очертить новый международный порядок, так и с отрезвляющим набором проблем», — так начинает свое письмо бывший госсекретарь, отмечая, что впервые за 50 лет США «не сталкиваются с глобальным вооруженным противником».

Среди новых возможностей Иглбергер назвал «постепенное включение реформирующейся России и восточных европейцев в стабильную европейскую систему». Среди возможных проблем он отметил вооруженный конфликт «между Россией и любым из государств на ее периферии», в том числе с Украиной, характеризуя его как «не самый вероятный, но самый опасный». Кроме того, Иглбергер упомянул возможный отказ Украины, Беларуси и Казахстана от своих обязательств по .

Далее Иглбергер пишет, что трансформация бывших социалистических стран в «рыночно ориентированных, ответственных членов международного сообщества» является лучшей гарантией безопасности самих США. При этом он отметил, что озабочен угрозой сползания этих государств, особенно России, обратно к авторитаризму. Уходящий госсекретарь также призывает преемника не завышать ожидания от дружеских действий Москвы: на фоне растущего давления со стороны оппозиции в самой России Борис Ельцин в среднесрочной перспективе проявит куда меньше сговорчивости по балканскому вопросу, а также будет показывать, что РФ действует независимо от Запада.

Всего Иглбергер в своем послании выделил три ключевых вопроса на российском направлении:

США должны как можно быстрее решить вопрос с советским ядерным арсеналом и добиться, чтобы все оружие было консолидировано в России, а Украина, Беларусь и Казахстан исполнили свои обязательства по денуклеаризации;

США должны поддерживать экономические реформы в России, потому что «история не посмотрит на нас по-доброму, если мы не окажем щедрой помощи». Важной составляющей описанной Иглбергером стратегии должна была быть поддержка обучения россиян в США и оказание американцами технической помощи местному бизнесу в РФ;

США должны помочь Ельцину и его последователям найти пути для того, чтобы этнические конфликты на границах России не достигли горячей фазы: «Мы не хотим, чтобы угрозы русским меньшинствам стали проблемой для демократов в России, но и не хотим видеть возобновления российского имперского контроля».

Иглбергер также вкратце обрисовал основные вопросы во взаимодействии с другими странами бывшего СССР. К Украине он призвал относиться как к самостоятельному игроку, а не как «к дополнению к нашим отношениям с Россией». От стран Балтии уходящий госсекретарь посоветовал добиться «больше щедрости в вопросе о правах русского меньшинства», что позволит быстрее завершить вывод российских войск из региона. В Центральной Азии он предложил обратить особое внимание на Казахстан «с его 45-процентным русским меньшинством и ядерным оружием». А вот остальные государства, писал Иглбергер, «вероятно, еще долго окажутся нестабильными в политическом и экономическом плане».

«Успех реформ в России может не гарантировать успеха реформ в других странах бывшего СССР, но, если реформы в России провалятся, это абсолютно точно будет означать провал реформ во всей бывшей советской империи», — написал в заключение своего письма Лоуренс Иглбергер.

Советник — новому госсекретарю

Третий опубликованный документ — это служебная записка специалиста по России для уже вступившего в должность госсекретаря Кристофера Уоррена накануне его встречи с главой МИД РФ Андреем Козыревым.

Как отмечает Национальный архив США в своем комментарии, документ, датированный 6 февраля 1993 года, показывает, насколько важное значение администрация Клинтона придавала вопросу реформ в России. Кроме того, он дает понимание «беспрецедентного уровня» личной вовлеченности как самого Тэлботта, так и Билла Клинтона в процесс продвижения демократии в России.

В документе Тэлботт писал, что, хотя «Россия и страны бывшего СССР представляют собой самую большую и опасную политическую неразбериху на земле», он рассчитывает, что «светлое будущее» может наступить при достаточно высоком уровне поддержки российских реформ со стороны США.

Тэлботт отмечает, что распад СССР — это не просто «вторая революция» в России, а сразу три революции одновременно: переход от тоталитаризма к демократии, от плановой экономики к рыночной и от империи к национальному государству. По мнению Тэлботта, относительные успехи, которых добилась Россия по всем трем направлениям, являются «не чем иным, как величайшим политическим чудом нашей эры».

«Если это продолжится, потенциально по позитивному влиянию это может сравниться с рождением нашей собственной страны, нашей системы и нашей роли в мире», — пишет дипломат в завершение письма.

Другие архивные документы тех времен

Россия не собирается брать Севастополь, Путин — настоящий демократ США рассекретили расшифровки закрытых переговоров Ельцина и Клинтона

Другие архивные документы тех времен

Россия не собирается брать Севастополь, Путин — настоящий демократ США рассекретили расшифровки закрытых переговоров Ельцина и Клинтона