Госдепартамент одобрил продажу истребителей F-16 Турции после подписания Эрдоганом заявки Швеции на вступление в НАТО

Администрация президента США Джо Байдена одобрила продажу истребителей F-16 Турции после того, как президент страны Реджеп Тайип Эрдоган подписал соглашение о вступлении Швеции в НАТО, сообщает CNN.

Госдепартамент уведомил конгресс о своем одобрении. В рамках продажи на сумму 23 миллиарда долларов Турция получит 40 новых F-16 и оборудование для модернизации еще 79 самолетов.

Одобрение произошло, как пишет ABC News, всего через несколько часов после того как Турция сдала свой документ о ратификации вступления Швеции в НАТО в специальное хранилище альянса в Вашингтоне. После этого возражения некоторых сенаторов, препятствовавших продаже, были сняты.

Один из них, глава комитета сената по иностранным делам и представитель Демократической партии Бен Кардин заявил, что у него все еще оставались опасения, связанные с нарушением прав человека в Турции, но он соглашается на продажу, надеясь, что страна выполнит взятые на себя обязательства.

Как пишет CNN, продажа F-16 была одним из ключевых рычагов администрации Байдена для давления на Турцию. Во время поездки госсекретаря США Энтони Блинкена в Турцию в феврале 2023 года Эрдоган «подчеркнул необходимость» передачи самолетов прежде, чем он подпишет вступление Швеции в альянс, на что Блинкен ответил, что члены конгресса не одобрят продажу самолетов до тех пор, пока Турция не разрешит Швеции вступить в НАТО.

Швеция подала заявку на вступление в НАТО в мае 2022 года. Последними из стран альянса, кто не одобрил ее членство, оставались Турция и Венгрия, однако 23 января турецкий парламент проголосовал за ратификацию протокола о принятии, а 25 января документ подписал Эрдоган.

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