Парламент Турции одобрил заявку Швеции на вступление в НАТО

Парламент Турции проголосовал за ратификацию протокола о принятии Швеции в состав НАТО, пишет Bloomberg. Теперь документ отправят президенту страны Реджепу Тайипу Эрдогану, который должен его подписать в ближайшие дни.

Таким образом, единственной страной-членом НАТО, которая пока не ратифицировала заявку Швеции на присоединение к Североатлантическому альянсу, остается Венгрия, добавляет агентство.

Швеция подала заявку на вступление в НАТО летом 2022 года вместе с Финляндией. Страны приняли решение присоединиться к альянсу на фоне полномасштабного вторжения войск России в Украину. Для вступления в НАТО необходимо, чтобы заявку страны-кандидата одобрили все участники альянса.

В итоге в апреле 2023 года к НАТО присоединилась только Финляндия. Вступлению Швеции в альянс противодействовала Турция, выдвинув ряд условий. В частности, Анкара потребовала от Стокгольма выдать людей, которых турецкие власти обвиняют в терроризме, а также «предотвращать деятельность» Рабочей партии Курдистана, которую Турция считает террористической организацией. В июле 2023 года Эрдоган согласился поддержать заявку Швеции после переговоров с генсеком НАТО.

Власти Венгрии в свою очередь упрекали Стокгольм в политике «очернения» Будапешта и регулярных замечаниях на тему отступления страны от норм правового государства, пишет Deutsche Welle. 23 января 2024 года премьер-министр Венгрии Виктор Орбан пригласил своего шведского коллегу Ульфа Кристерссона в Будапешт, чтобы обсудить заявку Швеции на вступление в НАТО. В ответ в шведском МИДе заявили, что не видят причин для переговоров, поскольку Венгрия еще летом 2022 года на саммите НАТО направила Швеции приглашение вступить в альянс без каких-либо оговорок.