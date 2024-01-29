Беспилотник атаковал нефтеперерабатывающий завод в Ярославле

Обновление. Губернатор Ярославской области Михаил Евраев сообщил, что система радиоэлектронной борьбы, установленная на нефтеперерабатывающем заводе «Славнефть-ЯНОС», предотвратила атаку беспилотника. «Пострадавших нет, возгорания нет», — заявил губернатор.

Беспилотник самолетного типа атаковал нефтеперерабатывающий завод в Ярославле утром 29 января, сообщают «Вести Ярославль» со ссылкой на источник. По его данным, дрон упал возле установки гидрокрекинга (предназначена для очистки сырья — прим. «Медуза»). По предварительной информации, никто не пострадал. В Минобороны РФ пока не комментировали случившееся.

По данным телеграм-каналов Mash, Baza и Astra, беспилотник упал на территории нефтеперерабатывающего завода «Славнефть-ЯНОС». Это случилось в 6:39 утра, пишет Shot. По его данным, возникший небольшой пожар потушили работники предприятия. Местные жители сообщили, что слышали взрыв.

Mash опубликовал фотографии, на которых, как утверждается, показан беспилотник, упавший на территории предприятия.

Как сообщают «Вести», сотрудники МЧС и правоохранительных органов оцепили завод. К предприятию приехали машины МЧС, скорой помощи, ГИБДД, а также автомобиль разминирования. Сотрудников завода отпустили домой, рассказал Astra один из работников.

Как отмечает Mash, это первый случай с начала полномасштабной войны в Украине, когда беспилотник атаковал объект в Ярославской области.

Также утром 29 января беспилотник атаковал Ростовскую область, сообщил губернатор Василий Голубев. По его словам, дрон нейтрализовали в Неклиновском районе. «В результате падения БПЛА и детонации взрывного устройства частично повреждены остекление и стены нескольких корпусов в загородном лагере», — сообщил глава региона. По его словам, здание законсервировано на зиму. Пострадавших нет.

После начала полномасштабной войны украинские и российские регионы регулярно подвергаются атакам дронов. Так, по данным ВСУ, в ночь на 29 января российская армия выпустила по Украине восемь беспилотников типа «Шахед» (их сбили), а также нанесла ракетный удар (о последствиях не сообщается).

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