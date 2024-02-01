Евросоюз допустил использование доходов от замороженных активов России для помощи Украине

Лидеры Евросоюза, договорившись о выделении Украине финансовой помощи в размере 50 миллиардов евро, допустили, что одним из способ финансирования пакета для Киева могут стать доходы от российских государственных активов. Это следует из заявления Евросовета по итогам саммита в Брюсселе.

В документе отмечается, что 17 миллиардов из 50 миллиардов евро помощи — это «безвозмездная поддержка».

«Потенциальные источники доходов могут появиться на основе соответствующих правовых актов Евросоюза, касающихся использования чрезвычайных доходов частных организаций, полученных непосредственно от замороженных активов Центрального банка России», — говорится в документе.

В конце января страны ЕС согласовали план Еврокомиссии по передаче прибыли, полученной от замороженных российских активов, в специальный фонд, из которого эти деньги в дальнейшем можно будет использовать для восстановления Украины. Такое решение было принято на встрече постпредов ЕС.

Предполагается, что прибыль Euroclear — крупнейшего на европейском рынке — от инвестирования замороженных активов будет регистрироваться отдельно и не будет выплачиваться акционерам. Впоследствии ее передадут в специальный фонд ЕС для адресной поддержки Украины.

Страны Запада после начала войны в Украине заморозили примерно половину золотовалютных резервов Банка России — около 300 миллиардов долларов. Большая часть из этих средств находится в Европе.

Почему у стран Запада так долго не получается конфисковать активы РФ, рассказываем в подкасте «Что случилось»

Все эпизоды Западу все тяжелее выделять деньги для Украины. Так почему он не отдаст ей замороженные российские миллиарды? Или именно это вот-вот и случится? 00:00 51:45