Страны ЕС согласовали план по передаче Украине прибыли от замороженных российских активов

Страны ЕС согласовали план Еврокомиссии по передаче прибыли, полученной от замороженных российских активов, в специальный фонд, из которого эти деньги в дальнейшем можно будет использовать для восстановления Украины. Об этом пишет Financial Times.

Решение было единогласно принято на встрече постпредов ЕС, в ближайшие недели его предстоит формализовать.

В соответствии с соглашением, прибыль депозитария Euroclear от инвестирования замороженных активов будет регистрироваться отдельно и не будет выплачиваться акционерам. Впоследствии ее передадут в специальный фонд ЕС для адресной поддержки Украины — решение об этой передаче все страны Евросоюза также будут должны единогласно поддержать.

Как подчеркивается в проекте соглашения, такой механизм будет «соответствовать договорным обязательствам, а также праву ЕС и международному праву».

Власти Евросоюза обсуждают возможность использования замороженных активов ЦБ РФ как минимум с осени 2022 года. Через несколько месяцев таких обсуждений специальная рабочая группа пришла к выводу, что конфискация самих активов юридически невозможна, после чего было принято решение искать легальные пути использования для поддержки Украины прибыли от них.

В США сейчас рассматривается законопроект, позволяющий конфисковать замороженные российские средства. 24 января его одобрил комитет сената по международным отношениям; теперь он будет вынесен на общее голосование в конгрессе.

Bloomberg со ссылкой на источники сообщал, что российские власти готовятся к конфискации Западом замороженных активов и собираются оспорить это решение в суде.