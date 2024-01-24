Комитет сената США поддержал законопроект о передаче замороженных российских активов Украине

Комитет сената США по международным отношениям одобрил законопроект о конфискации замороженных российских активов и передачу их Украине. Об этом сообщает Reuters co ссылкой на результаты голосования.

Инициативу поддержали 20 сенаторов, против выступил Рэнд Пол, республиканец от штата Кентукки. Ранее документ поддержал комитет палаты представителей по иностранным делам.

Законопроект предполагает, что власти США смогут предоставить дополнительную помощь Украине, используя конфискованные суверенные активы РФ, в том числе замороженные активы российского Центробанка.

Теперь законопроект должен принять полный состав сената и палаты представителей, после чего он отправится на подпись президенту США Джо Байдену.

Как отмечает Reuters, если законопроект примут, это будет первый в истории случай, когда Вашингтон сможет конфисковать активы центрального банка государства, с которым он не находится в состоянии войны.

По оценкам российских властей, в западных странах после начала полномасштабного вторжения в Украину было заморожено около 300 миллиардов долларов Центробанка РФ. Большая часть этих средств находится в Европе. Планы по использованию российских активов власти Евросоюза и США обсуждают с 2022 года.

22 января глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что министры иностранных дел ЕС достигли политического соглашения об использовании доходов от замороженных российских активов для помощи Украине.

В свою очередь Белый дом поддержал законопроект о передаче российских активов на фоне разногласий республиканцев и демократов в конгрессе, которые не могут договориться о выделении Украине более 60 миллиардов долларов военной помощи.

Bloomberg со ссылкой на источники сообщал, что российские власти готовятся к конфискации Западом замороженных активов и собираются оспорить это решение в суде.

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