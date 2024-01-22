Боррель: главы МИД ЕС достигли соглашения об использовании замороженных российских активов

Министры иностранных дел Евросоюза достигли соглашения по поводу использования доходов от замороженных российских активов для помощи Украине, заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель на пресс-конференции по итогам встречи глав МИД стран ЕС в Брюсселе.

«Думаю, я могу сказать, что у нас есть политическое соглашение об окончании работы на основе предложения, которое было внесено в декабре. Речь идет об использовании доходов от [замороженных российских активов]», — сказал Боррель.

По его словам, обсуждение продолжится на уровне послов стран, но он уверен, что «соглашение близко». Боррель добавил, что ожидает решения по нему до следующего заседания глав МИД, которое состоится 19 февраля.

По оценкам российских властей, в западных странах после начала полномасштабной войны в Украине было заморожено около 300 миллиардов долларов Центробанка России. Планы их использования власти Евросоюза и США обсуждают с 2022 года.

Большая часть денег находится в Европе, и власти ЕС обеспокоены рисками подрыва доверия к евро, которые может повлечь конфискация. Летом 2023 года рабочая группа Евросоюза не нашла законного способа изъятия активов, после чего ЕС начал изучать варианты реинвестирования замороженных средств и передачи прибыли на восстановление Украины.

В декабре 2023 года газета The New York Times сообщила, что США вместе с союзниками начали готовить стратегию по использованию доходов от замороженных российских активов ко второй годовщине начала полномасштабной войны в Украине.

12 января Bloomberg со ссылкой на источники сообщал, что российские власти готовятся к судебному разбирательству в случае конфискации западными странами замороженных активов Центробанка.

как запад решает, что делать с замороженными активами цб Западу все тяжелее выделять деньги для Украины. Так почему он не отдаст ей замороженные российские миллиарды? Или именно это вот-вот и случится?