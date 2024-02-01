СК объявил, что идентифицировал останки всех погибших в катастрофе Ил-76

Российский Следственный комитет заявил, что удалось идентифицировать останки всех людей, находившихся на борту Ил-76, который разбился под Белгородом.

Всего на месте падения самолета, заявил СК, были обнаружены «более 670 фрагментов тел погибших, а также частично сохранившиеся личные документы».

В распоряжении следствия имелись генетические профили всех украинских военнослужащих, находившихся на борту указанного самолета, говорится в сообщении, так как у пленных в обязательном порядке берется биологический материал.

Результаты проведения генетических экспертиз позволили сделать однозначный вывод о принадлежности изъятых фрагментов тел шести членам экипажа, троим сотрудникам военной полиции и 65 украинским военнослужащим.

Ил-76 разбился в Белгородской области 24 января. Российская сторона утверждает, что в самолете находились 65 украинских военнопленных, которых перевозили для обмена. Все находившиеся на борту самолета погибли. В крушении самолета власти РФ обвинили украинских военных, которые якобы сбили Ил-76 ракетой, выпущенной из американского комплекса Patriot. Представители украинской стороны подтвердили подготовку обмена, но не гибель пленных, заявив, что проверяют информацию о произошедшем.

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