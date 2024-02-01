Россия в обмен на гражданство отправляет сирийцев воевать с Украиной. Их обманом заманивают в страну вербовщики и фактически продают на фронт Главное из расследования «Новой газеты»

Врачи, добровольцы и военнослужащие проходят тактическую подготовку на одном из полигонов в Ростовской области. 1 октября 2023 года AFP / Scanpix / LETA

Российские власти начали отправлять на войну в Украину беженцев из арабских и африканских стран, говорится в расследовании «Новой газеты». Обманом вербовать людей на фронт им помогают посредники, которые в том числе переправляли беженцев в Европу через Россию и Беларусь. Зачастую это соотечественники завербованных, пишет издание.

В статье рассказываются истории нескольких беженцев из Сирии, которые приехали в Россию по учебным или туристическим визам в надежде перебраться в Европу. Двое героев — Самир и Мохаммед — какое-то время жили в Москве у автора расследования, специального корреспондента «Новой газеты» на Ближнем Востоке Вадиха Эль-Хайека. Оба, потратив несколько тысяч долларов, дважды пытались попасть в Европу: в Польшу через Беларусь и в Финляндию через Россию. Сделать этого им не удалось.

В конце 2023 года один из них уехал в Минск, решив снова штурмовать границу Польши, а другой отправился в Екатеринбург, чтобы попытаться продлить учебную визу, восстановившись в университете. О дальнейшей судьбе героев статьи автор ничего не знает.

От своих гостей журналист узнал историю еще двоих сирийцев, которые приехали в Россию по туристической визе. Когда разрешение на пребывание в стране закончилось, их задержали в Пскове. После этого сирийцы получили предложение (кто его сделал, не уточняется — прим. «Медузы»): либо их депортируют в Сирию через центр временного содержания иностранных граждан, который «Новая газета» называет тюрьмой, либо они заключат контракт с Минобороны РФ, получат деньги и российское гражданство. Беженцам обещали, что они будут служить как врачи и не будут держать оружие в руках. Те согласились.

«Здесь, я думаю, с рекрутами сыграл злую шутку арабский язык: у нас и врач, и провизор называются одним словом. А эти арабы были именно провизорами, аптекарями то есть. Не знаю, как они могли бы быть полезны в качестве полевых врачей. Впрочем, прибыв в тренировочный лагерь, они и сами быстро передумали», — пишет Вадих Эль-Хайек.

Сами сирийцы во время одного из видеозвонков рассказали, что сейчас ждут суда и последующей депортации. «Сегодня сомалийцев судили! Все как у нас: они подписали что-то, сами не поняли, что. А тут им говорят: в армию. Они не хотят! Приговорили к депортации. И нас приговорят, но когда — мы не знаем, ждем суда. Ну а так живем хорошо. Все есть. Телефон нам нельзя, но иногда можно», — сообщили они.

Автор расследования также обратил внимание, что в сирийских и российских телеграм-каналах распространяются ролики с уроженцами Египта, Сирии, Сомали и Индии в военной форме, а также фото и видео , которые им выдают. На одном из таких роликов, пишет «Новая газета», человек за кадром рассказывает, что сирийцы получили паспорта РФ всего за пять дней, а те в ответ благодарят некоего доктора Акрама.

Автор расследования утверждает, что все паспорта сирийцев, которые он видел, были выданы в Якутии. «Нам сказали: Якутия большая, людей там мало. Будете там сидеть гарнизоном, никто вас никуда не пошлет», — рассказали ему сирийцы.

По данным «Новой газеты», вербовкой жителей Сирии для поездок в Россию занимается сирийский посредник Вассим Аль Димашки, который ранее занимался вербовкой людей для ЧВК Вагнера. Он рассказывает сирийцам, что они приедут в Якутию охранять золотые прииски и алмазные рудники, и обещает зарплату в районе двух тысяч долларов в месяц. В последней группе новобранцев, которую он отправил в Россию, было 40 человек. За каждого завербованного Вассим получает по пять миллионов сирийских лир (337 долларов), говорится в расследовании.

В Москве сирийцев встречает их соотечественник доктор Акрам Диб Тарраф. По информации журналистов, он получает 320 тысяч рублей за каждого человека, который заключает контракт с Минобороны РФ. Кто именно ему платит, «Новой газете» выяснить не удалось.

Из Москвы сирийцев отправляют в Якутию, где их разделяют на две группы: одну отправляют в Улан-Удэ для обучения военной специальности, другую в полевой лагерь в европейской части России, где они тренируются в качестве пехотинцев. При этом никто из завербованных не говорит по-русски, контракты на незнакомом языке они подписывают в России, после чего получают российские паспорта.

Спецкор «Новой газеты» получил две аудиозаписи от своих источников в Сирии: от предполагаемого вербовщика и сирийца, который попал в тренировочный лагерь.

«Рекрутер очень спокойным голосом рассказывает о Якутии и о том, какая она большая и сколь богата полезными ископаемыми. Он продолжает повторять на протяжении всего выступления, что приглашение сирийцев — это инициатива якутских властей, потому что там живет очень мало людей. Сообщение мужчины из тренировочного лагеря звучит гораздо драматичнее. Срывающимся от слез голосом он говорит, что им сказали, что они едут охранять золотые прииски, но на самом деле Вассим Аль Димашки продал их в солдаты», — описывается их содержание в расследовании.