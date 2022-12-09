Правозащитники заявили о «беспрецедентном росте насилия» по отношению к мигрантам на границах Европы Их избивают, травят собаками и держат без еды

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Польские пограничники и полицейские на границе с Беларусью во время миграционного кризиса. Январь 2022 года Attila Husejnow / SOPA Images / ZUMA Press Wire / Scanpix / LETA

Мигранты и беженцы сталкиваются с «беспрецедентным ростом насилия» на границах Евросоюза, говорится в докладе (pdf) неправительственной организации . Его основные выводы пересказывает The Guardian.

Авторы доклада опросили 733 человека, которые пытались попасть в Европу в 2021 и 2022 годах. На основе их рассказов были задокументированы нарушения прав более 25 тысяч мигрантов. Данные собирали в 15 странах, расположенных на внешних границах ЕС (в их числе Польша, Греция и Хорватия), а также в некоторых странах, которые не входят в Евросоюз — в Сербии, Северной Македонии и Албании.

Среди незаконных действий, зафиксированных в 13 странах, — избиения полицейскими, содержание в грязных и переполненных помещениях без воды и еды, отказ в предоставлении переводчика, принуждение к раздеванию, сексуализированное насилие, травля собаками, насильственное бритье голов мигрантов. По сравнению с аналогичным докладом, выпущенным в 2020 году, насилие стало более систематическим, утверждают правозащитники. В 2021 году только 5% опрошенных, которых выслали из Европы, заявили, что сами не подвергались и не были свидетелями применения «чрезмерной силы».

Правительства упомянутых в докладе стран, отмечают авторы доклада, пытаются оказывать давление на активистов, которые помогают мигрантам. Так, власти Греции, как утверждается, установили слежку за одной из авторов отчета Хоуп Баркер и начали вызывать ее на допросы в полицию; в проправительственных СМИ о ней вышли критические статьи.

Власти упомянутых в докладе стран, отмечается в отчете, неоднократно отрицали обвинения в нарушении прав мигрантов.

Исследование было заказано депутатом Европарламента от Германии Корнелией Эрнст. Она возложила прямую ответственность за происходящее на Еврокомиссию: по словам Эрнст, чиновники «по-прежнему бездействуют», когда необходимо запустить юридические процессы против стран ЕС, которые вопреки законодательству произвольно отказывают людям в праве на убежище.

В октябре 2022 года Amnesty International выпустила доклад, в котором говорилось, что власти Латвии во время миграционного кризиса на границе с Беларусью произвольно задерживали, а в некоторых случаях пытали беженцев, которые хотели попасть в ЕС. Латвия отрицала обвинения и утверждала, что правозащитная организация . До этого похожие отчеты Amnesty выпускала о Литве и Польше.

В декабре 2021 года организация The Outlaw Ocean Project, которая занимается изучением преступлений на море, опубликовала расследование о лагерях в Африке, которые построены в Ливии на деньги Евросоюза. В этих лагерях, выяснили правозащитники, мигрантов держат без всяких обвинений и доступа к адвокатам, грабят, пытают и убивают. Об этом знают европейские чиновники, однако продолжают выделять деньги на лагеря, так как они снижают поток мигрантов из Африки.

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