Amnesty International утверждает, что власти Латвии жестоко обращались с мигрантами на границе с Беларусью По данным организации, людей избивали, некоторых пытали электрошокером

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Латвийский пограничник смотрит на задержанных мигрантов, которые пересекли белорусско-латвийскую границу, возле села Ворзова, Латвия. 11 августа 2021 года Ints Kalnins / Reuters / Scanpix / LETA

Международная правозащитная организация Amnesty International утверждает, что власти Латвии во время на границе с Беларусью произвольно задерживали, а в некоторых случаях пытали беженцев, которые пытались попасть в ЕС через белорусско-латвийскую границу.

В докладе правозащитников говорится, что власти Латвии жестоко обращались с беженцами, в том числе детьми. По данным организации, людей удерживали в латвийских лесах, многих избивали, некоторых били электрошокером, в том числе по гениталиям. Некоторых мигрантов, как отмечает Amnesty International, заставляли «добровольно» вернуться в свои родные страны, других по несколько раз принудительно возвращали в Беларусь.

«Латвийские власти бросили мужчин, женщин и детей на произвол судьбы при низких температурах, часто в лесах или в палатках», — заявила глава представительства Amnesty International в европейских институтах Ева Гедди. Она обвинила Латвию в нарушении международного права.

10 августа 2021 года Латвия ввела чрезвычайное положение на границе с Беларусью и запретила просить убежище в четырех приграничных районах, что, по мнению авторов доклада, позволило латвийским властям принудительно возвращать людей в Беларусь.

Выходец из Ирака по имени Хасан, который провел на границе пять месяцев, рассказал правозащитникам, что представители властей Латвии заставляли беженцев ходить без одежды, а, когда отправляли их назад в Беларусь, угрожали убийством. Еще один уроженец Ирака Адиль утверждает, что в латвийских лесах некоторых мигрантов держали в палатках, а другим зимой приходилось спать на снегу. Еще один иракец Омар сказал, что его силой заставили подписать согласие на возвращение в Беларусь.

У людей на границе также отбирали телефоны, из-за чего члены одной семьи не могли связаться друг с другом. С августа по ноябрь 2021 года с правозащитниками в Латвии связались родственники более 30 мигрантов, которые предположительно пропали без вести.

«Латвия, Литва и Польша продолжают совершать серьезные нарушения под предлогом того, что они подвергаются „гибридной атаке“ со стороны Беларуси. По мере приближения зимы и возобновления движения на границе, чрезвычайное положение по-прежнему позволяет латвийским властям незаконно возвращать людей в Беларусь. Многие другие могут подвергнуться насилию, произвольным задержаниям и другим злоупотреблениям при ограниченном или полном отсутствии независимого надзора», — заявила Ева Гедди.

Власти Латвии отрицают, что к мигрантам на границе применяли чрезмерную силу, и утверждают, что реагировали на «незаконное пересечение границы», сообщает «Русская служба Би-би-си».

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