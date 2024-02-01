Bloomberg: МИД России потребовал от дипломатов преследовать за рубежом российских знаменитостей, которые выступают против войны и Путина

Министерство иностранных дел России потребовало от своих дипломатов преследовать за границей российских знаменитостей и деятелей культуры, которые выступили против войны в Украине и уехали из РФ. Об этом Bloomberg рассказали два источника, знакомых с ситуацией.

По их словам, МИД РФ требует преследовать российских знаменитостей в так называемых дружественных странах, руководство которых после полномасштабного вторжения войск РФ в Украину не осудило действия Москвы.

Другие подробности распоряжения МИД России в статье не приводятся. В качестве одного из примеров такого преследования Bloomberg приводит задержание группы «Би-2» в Таиланде. Музыкантов оштрафовали за концерты без разрешения на работу в стране и отправили в миграционную тюрьму, чтобы решить вопрос о депортации. Сообщалось, что российские дипломаты в Таиланде пытались добиться, чтобы участников группы, выступавшей против войны, отправили в Россию. В итоге 31 января музыканты улетели в Израиль.

Задержание группы «Би-2» в Таиланде

«Крутые все» «Медуза» рассказывает об участниках «Би-2», которых пыталась заполучить Россия. Среди них основатель Planeta.ru, самый известный прог-музыкант страны и флейтист «Сплина»

Задержание группы «Би-2» в Таиланде

«Крутые все» «Медуза» рассказывает об участниках «Би-2», которых пыталась заполучить Россия. Среди них основатель Planeta.ru, самый известный прог-музыкант страны и флейтист «Сплина»

Друг участников группы, политик Дмитрий Гудков рассказал «Дождю», что против музыкантов «работала вся российская государственная машина». «Российским спецслужбам был нужен один громкий кейс, чтобы продемонстрировать способность достать кого угодно и где угодно. Сделать так, чтобы многие музыканты и деятели культуры боялись ездить в целый ряд стран», — заявил Гудков.

По его словам, предотвратить депортацию участников группы «Би-2» в Россию помогла невероятная удача, резонанс, стечение обстоятельств и взаимодействие огромного количества людей, включая дипломатов.

Посол России в Таиланде Евгений Томихин отрицал, что Москва причастна к преследованию музыкантов «Би-2»: «Не в нашей практике кому-то указывать». Власти Таиланда заявляли, что задержание музыкантов не связано с политикой.

Задержание группы «Би-2» стало одним из самых резонансных случаев преследования российских артистов, выступивших против войны. В начале января в Таиланде также отменили концерты стендаперов Руслана Белого и Максима Галкина, выступивших против войны в Украине. По неофициальным данным, это было сделано по личной просьбе генконсула России в Пхукете Владимира Соснова.

На другом популярном у российских туристов острове в Юго-Восточной Азии — на Бали — также отменяли выступления артистов из России. РБК связывал эти события с обсуждением возможного ужесточения визового режима для россиян и украинцев. Местные жители жаловались, что туристы из этих стран приезжают не только отдыхать, но и занимают рабочие места в сфере туризма и развлечений.

Список безопасных стран для россиян, публично выступивших против войны

Похоже, Таиланд — опасная страна для россиян, которые публично выступили против войны. Насколько все серьезно? Отвечаем на все тревожные вопросы о ситуации с «Би-2». Бонус: список безопасных стран (к сожалению, короткий)

Список безопасных стран для россиян, публично выступивших против войны

Похоже, Таиланд — опасная страна для россиян, которые публично выступили против войны. Насколько все серьезно? Отвечаем на все тревожные вопросы о ситуации с «Би-2». Бонус: список безопасных стран (к сожалению, короткий)