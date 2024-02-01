Bloomberg: МИД России потребовал от дипломатов преследовать за рубежом российских знаменитостей, которые выступают против войны и Путина
Министерство иностранных дел России потребовало от своих дипломатов преследовать за границей российских знаменитостей и деятелей культуры, которые выступили против войны в Украине и уехали из РФ. Об этом Bloomberg рассказали два источника, знакомых с ситуацией.
По их словам, МИД РФ требует преследовать российских знаменитостей в так называемых дружественных странах, руководство которых после полномасштабного вторжения войск РФ в Украину не осудило действия Москвы.
Другие подробности распоряжения МИД России в статье не приводятся. В качестве одного из примеров такого преследования Bloomberg приводит задержание группы «Би-2» в Таиланде. Музыкантов оштрафовали за концерты без разрешения на работу в стране и отправили в миграционную тюрьму, чтобы решить вопрос о депортации. Сообщалось, что российские дипломаты в Таиланде пытались добиться, чтобы участников группы, выступавшей против войны, отправили в Россию. В итоге 31 января музыканты улетели в Израиль.
Друг участников группы, политик Дмитрий Гудков рассказал «Дождю», что против музыкантов «работала вся российская государственная машина». «Российским спецслужбам был нужен один громкий кейс, чтобы продемонстрировать способность достать кого угодно и где угодно. Сделать так, чтобы многие музыканты и деятели культуры боялись ездить в целый ряд стран», — заявил Гудков.
По его словам, предотвратить депортацию участников группы «Би-2» в Россию помогла невероятная удача, резонанс, стечение обстоятельств и взаимодействие огромного количества людей, включая дипломатов.
Посол России в Таиланде Евгений Томихин отрицал, что Москва причастна к преследованию музыкантов «Би-2»: «Не в нашей практике кому-то указывать». Власти Таиланда заявляли, что задержание музыкантов не связано с политикой.
Задержание группы «Би-2» стало одним из самых резонансных случаев преследования российских артистов, выступивших против войны. В начале января в Таиланде также отменили концерты стендаперов Руслана Белого и Максима Галкина, выступивших против войны в Украине. По неофициальным данным, это было сделано по личной просьбе генконсула России в Пхукете Владимира Соснова.
На другом популярном у российских туристов острове в Юго-Восточной Азии — на Бали — также отменяли выступления артистов из России. РБК связывал эти события с обсуждением возможного ужесточения визового режима для россиян и украинцев. Местные жители жаловались, что туристы из этих стран приезжают не только отдыхать, но и занимают рабочие места в сфере туризма и развлечений.