Депутаты предложили повысить призывной возраст для граждан с приобретенным гражданством до 50 лет. Володин раскритиковал законопроект

На рассмотрение Госдумы внесен законопроект, который предполагает увеличение призывного возраста с 30 до 50 лет для мужчин, получивших гражданство РФ. Документ подготовили представитель ЛДПР Алексей Журавлев, а также Александр Бородай и Михаил Шеремет из «Единой России».

Авторы законопроекта утверждают, что уроженцы иностранных государств, ставшие гражданами РФ, уклоняются от постановки на воинский учет или специально ждут, когда им исполнится 30 лет, и только после этого получают российский паспорт.

«Каждый гражданин РФ независимо от способа приобретения гражданства обязан не только пользоваться благами, которые ему предоставляет наше государство, но и в необходимых случаях встать на его защиту», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин раскритиковал депутатскую инициативу, заявив, что предложит отозвать законопроект. «Вопрос не проработан. Такие темы, прежде чем вносить в публичную плоскость, необходимо всесторонне обсуждать. Авторам будет предложено отозвать законодательную инициативу», — сказал Володин в комментарии РИА Новости.

В последние месяцы власти России стали активнее предлагать мигрантам в ускоренном порядке получить гражданство в обмен на подписание контракта с Минобороны РФ. Кроме того, полиция в ходе рейдов задерживает мигрантов, получивших гражданство РФ, и отвозит их в военкоматы.

Статья 6 Конституции РФ гласит, что российское гражданство является единым и равным независимо от оснований приобретения. «Каждый гражданин Российской Федерации обладает на ее территории всеми правами и свободами и несет равные обязанности, предусмотренные Конституцией», — говорится во второй части статьи.

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