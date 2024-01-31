Минобороны РФ заявило, что сбило 20 ракет над Черным морем и аннексированным Крымом. Обломки упали на территорию воинской части

Российские средства ПВО сбили 20 ракет над акваторией Черного моря и аннексированным Крымом, сообщило Минобороны РФ. Ведомство обвинило в атаке «киевский режим».

Обломки украинских ракет упали на территорию воинской части в районе Любимовки неподалеку от Севастополя, заявило министерство. Повреждений авиатехники, как утверждается, нет.

Губернатор аннексированного Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что российские военные «отразили массированную атаку» на город. По его данным, сбито больше шести ракет. Обломки упали в частном секторе в районе улицы Федоровской, а также в садовом товариществе «Усть-Бельбек», где было незначительно повреждены 12 зданий. Люди не пострадали.

Украинские источники со ссылкой на местных жителей сообщали, что в результате атаки на аэродроме Бельбек произошел пожар. Местные власти и Минобороны РФ эту информацию не комментировали.

Командующий Воздушными Силами ВСУ Николай Олещук намекнул, что украинские военные нанесли удар по аэродрому. «А вы знали, что в составе Воздушных сил ВСУ есть 204-я Севастопольская бригада тактической авиации? Так вот, ее штатное место базирования — аэродром Бельбек! Украинские авиаторы обязательно вернутся домой на родной аэродром. А сейчас спасибо всем, кто присоединился к очищению Крыма от российского присутствия», — написал он.

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