Военная разведка Украины: Киев попросил Москву передать тела погибших в катастрофе Ил-76, но не получил ответа

Власти Украины обращались к России по поводу возвращения тел военнопленных, которые, по утверждению Москвы, погибли в результате катастрофы Ил-76 в Белгородской области, однако российская сторона на это никак не отреагировала. Об этом в эфире телемарафона заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов.

«Относительно информации о гибели — да, Украина обращалась и продолжает обращаться о передаче тел. Пока российская сторона на это не идет. Поэтому остается актуальным требование нашего государства о проведении беспристрастного международного расследования не только обстоятельств падения самолета Ил-76, а что на самом деле находилось внутри — были ли там люди, был ли там боекомплект, кто там находился, кроме экипажа», — цитирует его «Украинская правда».

Юсов отметил, что статус 65 украинских военных, которых Минобороны РФ объявило погибшими, не менялся — они до сих считаются военнопленными.

Представитель ГУР добавил, что масштабный обмен военнопленными, состоявшийся между Россией и Украиной 31 января, стал «почти завершением» сорванной операции в день крушения Ил-76.

По словам Юсова, в рамках обмена домой вернулись украинцы, которых должны были обменять 24 января — за исключением 65 человек из списка тех, кто, по данным российской стороны, находился на борту разбившегося самолета.

Обновлено. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил РИА Новости, что в администрацию президента не поступало обращений от Киева с просьбой о передаче тел военнопленных, погибших при крушении Ил-76.

Российский военно-транспортный самолет Ил-76 разбился в районе села Яблоново в Белгородской области 24 января. В результате крушения никто не выжил. Минобороны РФ заявило, что на борту самолета находились 65 украинских военнопленных, которых перевозили для обмена, и обвинило в крушении Украину. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о теракте и заявил, что уже идентифицировал останки всех погибших.

В украинской разведке подтверждали планы по обмену, но заявили, что не были «поставлены в известность о необходимости обеспечения безопасности воздушного пространства» в районе Белгорода и пока не могут достоверно сказать, кто находился на борту.

Вскоре после крушения главный редактор RT, пропагандистка Маргарита Симоньян опубликовала список пленных, предположительно находившихся на борту Ил-76. Позже украинский координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными подтвердил подлинность списка.

31 января Владимир Путин заявил, что Ил-76 был сбит из американского зенитно-ракетного комплекса Patriot и допустил, что ВСУ могли сбить самолет по неосторожности.

В этот же день между Россией и Украиной состоялся первый обмен пленными после крушения по формуле «195 на 195». Президент Украины Владимир Зеленский написал в своем телеграм-канале о возвращении 207 человек, в том числе гражданских. Военнопленных из «списка Симоньян» среди вернувшихся в Украину не было, заявили в украинской разведке.