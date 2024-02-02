Фестиваль «Нашествие» перенесли еще на год. Его не проводят с 2019-го

Рок-фестиваль «Нашествие», который должен был пройти этим летом в Калужской области, перенесли на 2025 год, сообщили организаторы в группе фестиваля во «ВКонтакте».

«С сожалением объявляем, что мы вынуждены перенести фестиваль на следующий год. Особенно больно делать это в год 25-летия любимого фестиваля, но, увы, обеспечить в этом году необходимый уровень безопасности для наших гостей, артистов и персонала — это невыполнимая задача и мы не можем управлять рисками, связанными с проведением фестиваля в текущих условиях», — заявили организаторы.

Также они уточнили, что купленные билеты будут автоматически действительны для будущего мероприятия. В последний раз «Нашествие» проводили в 2019 году.

В прошлом году о переносе фестиваля на лето 2024-го сообщил губернатор Калужской области Владислав Шапша. Он объяснил это решение тем, что сейчас «не то время» для музыкального фестиваля. В свою очередь организаторы фестиваля говорили, что решили перенести фестиваль, «оценив ситуацию и взвесив все риски вместе с федеральными силовыми ведомствами и службами».

Фестиваль «Нашествие» проходил ежегодно с 1999 года — сначала в Москве и Подмосковье, а затем в Тверской области. С 2013 года партнером «Нашествия» выступает Минобороны РФ, в связи с чем на всех последующих фестивалях военные устраивали выставки техники, проводили акции «патриотического» характера, а также размещали свои пункты по отбору на военную службу по контракту.