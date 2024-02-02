Бастрыкин поручил завести дело на педиатра московской поликлиники. По словам матери семилетнего пациента, врач назвала его погибшего на войне отца «законной целью Украины»

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в отношении педиатра московской поликлиники, которая высказала «негативные комментарии» о российской армии. Об этом сообщает пресс-служба СК.

Ведомство ссылается на сообщения СМИ, согласно которым, инцидент произошел во время осмотра семилетнего мальчика. Утверждается, что врач, узнав, что мальчик тоскует по отцу, погибшему в зоне « », «отреагировала насмешкой». СК также сообщает, что врач «сопроводила свою реакцию высказываниями о правомерном характере действий» украинских военных.

Других подробностей СК не приводит.

Телеграм-канал Mash утверждает, что врач работает в детской поликлинике № 140 на Бульваре Яна Райниса. Как рассказала мать мальчика Анастасия, она привела сына на осмотр из-за проблем с глазом. Во время осмотра мальчик начал «капризничать», и врач спросила у Анастасии, что с его поведением. Женщина объяснила, что мальчик тоскует по отцу, который погиб на войне в Украине.

Анастасия утверждает, что врач назвала ее погибшего мужа и любого военного российской армии «законной целью Украины», а также заявила, что Россия напала на Украину и российские военные убивают мирных жителей.