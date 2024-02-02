Войска РФ атаковали Украину дронами. В Кривом Роге повреждена электроподстанция, десятки тысяч жителей остались без света

Российские войска в ночь на 2 февраля запустили по территории Украины 24 ударных беспилотника типа «Шахед», сообщили командование Воздушных сил ВСУ. 11 дронов, по данным украинских военных, удалось сбить над Днепропетровской, Херсонской, Кировоградской и Харьковской областями. Еще часть дронов не достигла целей, говорится в сообщении командования Воздушных сил.

Под ударом, в числе прочих, оказался Кривой Рог. Три дрона, сообщил глава Днепропетровской области Сергей Лысак, удалось сбить. Один из уцелевших беспилотников повредил электроподстанцию «Укрэнерго». По данным Лысака, без света в Кривом Роге остались около 40 тысяч абонентов. Электричество отключилось, в том числе, в двух шахтах, где в тот момент находились 100 человек. Часть горняков, написал глава области, уже смогли выбраться на поверхность.

Войска РФ ежедневно наносят удары дронами по территории Украины. Часто целью атак становится Кривой Рог — важный индустриальный центр и родной город президента Украины Владимира Зеленского.

Читайте также

Украинской армии все тяжелее сдерживать наступление ВС РФ — но надломить оборону ВСУ российским войскам пока не удается ни на одном из участков фронта Карта боев на 1 февраля

Читайте также

Украинской армии все тяжелее сдерживать наступление ВС РФ — но надломить оборону ВСУ российским войскам пока не удается ни на одном из участков фронта Карта боев на 1 февраля