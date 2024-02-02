Представительницы группы жен мобилизованных «Путь домой» объявили, что планируют провести у Кремля акцию, приуроченную к 500-му дню со дня объявления мобилизации в РФ.

Организаторы собираются провести акцию 3 февраля в 12:00 в Александровском саду в Москве у Могилы Неизвестного Солдата.

По их словам, акция будет отличаться от всех предыдущих — ранее представительницы группы «Путь домой» несколько недель каждую субботу приносили цветы к Вечному огню.

«Во-первых, мы приглашаем в Москву жен, матерей, сестер и детей мобилизованных из всех регионов России. Важно продемонстрировать наше единство. Во-вторых, мы приглашаем в принципе всех желающих, всех неравнодушных граждан надеть белые косынки или шарфы и принести гвоздики к Могиле Неизвестного Солдата», — говорится в телеграм-канале «Путь домой».

Представительницы группы добавили, что выступают за то, чтобы президент РФ Владимир Путин подписал указ о завершении мобилизации. «Нам не нужно, чтобы кто-то еще узнал по себе нашу беду и наши несчастья. Мы выходим за счастье не только наших семей, а каждой российской семьи», — заявили жены мобилизованных.

На наших мужьях, сыновьях, отцах и братьях жернова государственной машины не остановятся. Каждый может стать следующим. Поэтому и спасать своих сограждан из мясорубки — дело каждого.

Акцию жен мобилизованных поддержали оппозиционный политик Максим Кац и команда Алексея Навального, призвавшие участвовать в протесте.

Группа жен мобилизованных «Путь домой» в конце ноября 2023 года выпустила манифест и петицию против бессрочной мобилизации. Авторы обращения назвали мобилизацию «страшной ошибкой», от которой «никто не защищен». Обращение опубликовал телеграм-канал «Путь домой», объединяющий родственников мобилизованных.

Представительницы группы «Путь домой» 20 января посетили штаб кандидата в президенты РФ Владимира Путина и потребовали вернуть мобилизованных домой. В ходе дискуссии с ними сотрудница приемной заявила, что на войну забрали тех, кто хотел, а «кому не нравилось, те уезжали за границу».