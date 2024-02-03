Россия атаковала Украину беспилотниками и ракетами. В Кривом Роге второй день подряд перебои с электричеством

В ночь на 3 февраля войска РФ атаковали территории Украины 14 беспилотниками типа «Шахед-136/131» из Краснодарского края и аннексированного Крыма, а также двумя авиационными ракетами Х-59 из Белгородской области. Об этом сообщило командование Воздушных сил ВСУ.

По данным украинских военных, как и в ночь на 2 февраля, «значительная часть» беспилотников атаковала объекты энергетической инфраструктуры в Днепропетровской области.

ВСУ сбили девять беспилотников в пределах Днепропетровской, Одесской, Николаевской и Житомирской областей. О том, были ли сбиты ракеты, не сообщается.

В Днепропетровской области сбили пять беспилотников, но также произошло несколько попаданий, рассказал глава военной администрации региона Сергей Лысак. «Возникли два пожара. Без света в районе почти 15 000 человек. А еще — две котельные Кривого Рога, которые обеспечивают 43 000 абонентов. В городе частично обесточен скоростной трамвай. Также некоторые семьи остались без водоснабжения», — сообщил он.

Глава совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул заявил, что войска РФ ударили по объекту энергетической инфраструктуры города. По его словам к 7:00 (8:00 мск), 7500 абонентов остались без света в Металлургическом районе. В городе вводят графики аварийных отключений.

В ночь на 2 февраля российские войска запустили по территории Украины 24 ударных беспилотника типа «Шахед». Как заявляли ВСУ, им удалось сбить 11 дронов. Один из беспилотников повредил электроподстанцию «Укрэнерго», без света в Кривом Роге остались около 40 тысяч абонентов, в том числе две шахты.

Войска РФ ежедневно наносят удары дронами по территории Украины. Часто целью атак становятся объекты критической и энергетической инфраструктуры.

Кривой Рог — важный индустриальный центр и родной город президента Украины Владимира Зеленского.

Ситуация на фронте

Украинской армии все тяжелее сдерживать наступление ВС РФ — но надломить оборону ВСУ российским войскам пока не удается ни на одном из участков фронта Карта боев на 1 февраля

Ситуация на фронте

Украинской армии все тяжелее сдерживать наступление ВС РФ — но надломить оборону ВСУ российским войскам пока не удается ни на одном из участков фронта Карта боев на 1 февраля