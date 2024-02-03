Минобороны РФ сообщило, что сбило семь беспилотников в трех областях. В Волгограде произошел пожар на нефтебазе

Минобороны РФ сообщило, что в ночь на 3 февраля российские средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили семь украинских беспилотников, которые пытались атаковать объекты в трех областях России.

Ведомство утверждает, что российские военные сбили четыре беспилотника в Белгородской области, два в Волгоградской области и еще один в Ростовской области.

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров рассказал, что в результате «последствий падения сбитого беспилотника» произошел пожар на Волгоградском нефтеперерабатывающем заводе.

Издание «Волгоград онлайн» пишет, что пожар произошел на заводе «Лукойл — Волгограднефтепереработка» в Красноармейском районе Волгограда. Возгорание нефтепродуктов достигло площади 300 квадратных метров, сообщило МЧС. Его уже потушили. По словам Бочарова, никто не пострадал.

Глава Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что ночью системы ПВО сработали в Новооскольском городском округе. Обломки сбитого беспилотника упали в хуторе Подольхи. В результате в частном доме выбило окна, посекло кровлю, фасад и забор, а также стоявший рядом со зданием автомобиль КамАЗ. Губернатор Ростовской области Василий Голубев лишь отчитался, что в результате атаки беспилотника жертв и разрушений нет.

Кроме того, поздно вечером 2 февраля губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил, то на подлете к Воронежу был сбит еще один украинский беспилотник. По его информации, пострадавших и разрушений на земле нет. Минобороны РФ об атаке украинского дрона в Воронежской области не сообщало.

С начала полномасштабного вторжения войск РФ в Украину регионы конфликтующих сторон регулярно атакуют беспилотники. Власти Украины заявляли, что не атакуют регионы России, поскольку ведут оборонительную войну. Однако источники украинских СМИ неоднократно сообщали, что за такими атаками стоят Служба безопасности Украины и Главное управление разведки (ГУР) Минобороны Украины.