На педиатра московской поликлиники завели дело о «фейках» про армию. Вдова военного заявила, что на приеме врач назвала ее погибшего мужа «законной целью Украины»

В отношении педиатра московской поликлиники Надежды Буяновой, на которую пожаловалась вдова погибшего в Украине российского военного, завели дело о распространении «фейков» об армии. Об этом сообщают Astra и «ОВД-Инфо» со ссылкой на адвоката врача Оскара Черджиева.

2 февраля председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в отношении 67-летней Буяновой, которая, как утверждалось, высказала «негативные комментарии» о российской армии. Об инциденте ведомству стало известно из СМИ. Утверждается, что врач, узнав, что мальчик тоскует по отцу, погибшему в зоне , «отреагировала насмешкой».

Вдова военного Анастасия Акиньшина заявила телеграм-каналу Mash, что во время приема Буянова якобы сказала ее семилетнему сыну, что его отец — «законная цель для Украины, и вообще, Россия виновата сама». Буянова утверждает, что не говорила такого.

Вечером 2 февраля сотрудники правоохранительных органов пришли домой к Буяновой с обыском. По данным «ОВД-Инфо», обыск прошел по делу о «фейках» про российскую армию (часть 1 статьи 207.3 УК). По версии следствия, Буянова во время приема в поликлинике распространила сведения, не соответствующие официальной позиции Минобороны РФ.

После обыска врача отвезли в Следственный комитет на допрос. В итоге Буяновой предъявили обвинения по делу о «фейках» про армию. «ОВД-Инфо» пишет, что 3 февраля суд должен избрать врачу меру пресечения.

Обновление. Тушинский районный суд Москвы назначил Надежде Буяновой меру пресечения в виде запрета определенных действий. Следствие требовало отправить врача в СИЗО.