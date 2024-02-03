Московского педиатра обвинили в «фейках» об армии, суд отказался ее арестовать На врача пожаловалась вдова военного, погибшего в Украине. Она заявила, что доктор назвала ее мужа «законной целью Украины»

Тушинский районный суд Москвы не удовлетворил просьбу следствия, которое просило отправить в следственный изолятор 67-летнюю педиатра московской поликлиники Надежду Буянову по делу о распространении «фейков» о российской армии (часть 1 статьи 207.3 УК).

Суд оставил врача на свободе, избрав для нее в качестве меры пресечения запрет определенных действий. Согласно решению судьи, Буянова не сможет пользоваться почтой, телефоном и интернетом и общаться со свидетелями по делу.

Уголовное дело против врача завели после жалоб 34-летней Анастасии Акиньшиной — вдовы погибшего участника российского вторжения в Украину. Она рассказала, что ее муж, уроженец Таганрога, пошел воевать после обстрела города 28 июля 2023 года. Тогда пострадали больше 20 человек, но никто не погиб. Когда погиб муж Акиньшиной, публично не сообщалось.

1 февраля одним из первых о ссоре Буяновой и Акиньшиной в детской поликлинике № 140 на Бульваре Яна Райниса рассказал прокремлевский телеграм-канал Mash со слов Акиньшиной. Она утверждала, что привела семилетнего сына на осмотр из-за проблем с глазом. Во время приема мальчик начал «капризничать» и Буянова спросила у Акиньшиной, что с его поведением. Та сказала, что мальчик тоскует по отцу, который погиб на войне с Украиной. В ответ, со слов вдовы, врач назвала ее погибшего мужа и любого военного российской армии «законной целью Украины», а также заявила, что Россия напала на Украину и российские военные убивают мирных жителей.

Внимание! В следующем абзаце есть одно матерное слово.

Mash также опубликовал видео плачущей Акиньшиной, которое она, предположительно, опубликовала в соцсетях после ссоры с врачом. На записи вдова пересказывает ссору и утверждает, что главврач поликлиники попытался успокоить ее и замять инцидент. «Замять уже не выйдет. Поэтому вопрос: куда мне сейчас на эту шмару жаловаться, чтобы ее на хуй из страны выкинули и посадили к чертям собачьим», — говорит Акиньшина в ролике.

После этого вдова написала заявление в полицию, которое также опубликовал Mash. Акиньшина попросила привлечь Буянову к ответственности по трем уголовным статьям: о «дискредитации» армии (280.3 УК), о призывах к введению санкций против России (284.2 УК) и о военных «фейках» (207.3 УК) — а также попросила проверить ее на предмет спонсирования ВСУ «и других противоправных действий». В заявлении она выразила уверенность, что у врача было или есть гражданство Украины, поскольку она училась в Львовском медицинском университете.

В другом видео Акиньшина поблагодарила Mash за огласку и отметила оперативность российских служб. На записи вдова утверждает, что «с ее ситуаций разобрались», и обещает, что главного врача поликлиники уволят, а Буянову как минимум оштрафуют и отстранят от должности.

2 февраля инцидентом заинтересовался глава Следственного комитета Александр Бастрыкин. Он поручил возбудить уголовное дело в отношении Буяновой, которая, по версии СК, высказала «негативные комментарии» о российской армии и «насмехалась» над вдовой.

В тот же день к домой к Буяновой пришли сотрудники правоохранительных органов с обыском. По словам врача, сотрудники полиции отобрали у нее телефон и прочитали все переписки. Адвоката Буяновой в квартиру, где проходил обыск, не впустили, а ее саму вскоре увезли в СК на допрос, который продолжался почти всю ночь. К утру 3 февраля стало известно, что на Буянову завели уголовное дело о «фейках» про армию. Днем врача доставили в суд и избрали меру пресечения.

Педиатр утверждает, что не говорила тех слов, которые ей приписывает Акиньшина. Издание Astra, которое подробно рассказывает о деле, отмечает, что никаких доказательств «насмешек» врача над погибшем мужем вдовы нет. Адвокат врача Оскар Черджиев заявил, что семилетнего сына Акиньшиной во время разговора его матери и педиатра не было. Он также отметил, что статья, по которой возбудили дело в отношении его подзащитной, подразумевает только публичное распространение информации, а диалог двух людей публичным считать нельзя.

«В данной ситуации беседу между врачом и посетителем никто слышать не мог. Свидетелей и доказательств в материалы дела не представлено, а все неустранимые противоречия должны быть истолкованы в пользу моей подзащитной. С версией следствия и заявительницы она категорически не согласна. Виновной себя не считает. Таким образом, мы будем настаивать на прекращении уголовного преследования за отсутствием состава преступления», — рассказал Черджиев.

Защита педиатра считает, что во время осмотра врач «лишь установила подозрение на „расстройство поведения“, а мать, возможно, пришла в ярость, подумав, что из ее сына хотят сделать больного, что, конечно, не так». Черджиев сообщил телеграм-каналу Baza, что во время допроса Буянова попросила прослушать ее разговора с вдовой во время приема. Защита запросила эту запись.

«Если есть состав этого преступления [„фейков“], значит есть. Они [органы] молодцы, я их во всем поддерживаю, они компетентны», — сказала Astra Акиньшина. Она также пожаловалась на угрозы и травлю в интернете как со стороны россиян, так и со стороны украинцев.