По последним данным, при взрыве в Таганроге пострадали 22 человека

По состоянию на утро 30 июля после взрыва в Таганроге, произошедшего 28 июля, за медицинской помощью обратились 22 человека, сообщил журналистам заместитель министра региональной политики и массовых коммуникаций Ростовской области Сергей Тюрин. Об этом пишет «Интерфакс».

Среди пострадавших один ребенок. Он обратился в больницу на следующий день после взрыва, 29 июля. По словам Тюрина, ребенок упал с велосипеда и получил ушиб.

В больнице остаются девять пострадавших, они в состоянии средней степени тяжести, добавил чиновник.

На месте взрыва в центре Таганрога продолжают разбирать завалы, работает восемь единиц техники.

Взрыв в Таганроге произошел днем 28 июля возле кафе «Чехов сад». В Минобороны РФ заявили, что в городе упали обломки сбитой украинской ракеты. По версии ведомства, удар нанесли «переоборудованной в ударный вариант» зенитной ракетой комплекса ПВО С-200. Судя по видео предполагаемого удара по Таганрогу, по городу ударила ракета С-200, а не ее обломки, как утверждает Минобороны РФ. Следственный комитет РФ после взрыва в Таганроге возбудил уголовное дело по статье «Теракт».

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