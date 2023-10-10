Петербургский медицинский университет уволил преподавателя за «дискредитацию» армии На него написала донос бывшая однокурсница, которая дружит с депутатом Госдумы Яной Лантратовой

Александр Щепин / Фотобанк Лори

Санкт-Петербургский государственный медицинский университет имени Павлова уволил доцента Виктора Корниенко, проработавшего там 42 года. Он рассказал журналистам «Север.Реалии», что поводом для увольнения стал донос его бывшей однокурсницы, которая дружит с депутатом Госдумы Яной Лантратовой.

Виктору Корниенко 60 лет, с 2009 года он живет в Германии. В университете он преподает удаленно, а для очной работы приезжает в Россию, где учит студентов и принимает пациентов. Корниенко пять раз был удостоен звания лучшего преподавателя.

Об увольнении Корниенко 3 октября написала в своем телеграм-канале Яна Лантратова — депутат Госдумы, ранее не раз добивавшаяся отмены концертов исполнителей, которые, по ее мнению, поддерживают вооруженные силы Украины.

«Ко мне поступило обращение в отношении доцента кафедры Санкт-Петербургского медицинского университета им. академика И.П. Павлова. Он проживает сейчас в Германии и, по словам заявителя, дискредитирует российскую власть и вооруженные силы РФ, а также оказывает помощь ВСУ», — написала Лантратова.

Заявителем, которого упоминает Лантратова в своем сообщении, стала бывшая однокурсница Корниенко Галина Жорова. Как рассказал Корниенко, Жорова, с которой они общались в группе однокурсников в вотсапе, попросила его помочь ей перебраться в Германию. Во время одного из их разговоров, как вспоминает врач, речь зашла о войне, и Жорова сказала, что «всех украинцев надо сжечь, от мала до велика, невзирая на пол». В ответ на это Корниенко, по его словам, «наговорил всякого».

Жорова написала донос. На кафедре в университете с ней разговаривать не стали, и тогда она, как рассказывает Корниенко, пошла к депутату Госдумы Яне Лантратовой. «Я помню, как она хвасталась, что с ней дружит», — говорит врач.

После этого городская прокуратура начала проверку в отношении Корниенко. Самого его туда не вызывали, но его коллег спрашивали, каких взглядов он придерживается и как устроена его дистанционная работа. По словам Корниенко, проверка ничего не выявила, но потом ему все равно предложили уволиться по собственному желанию.

Корниенко считает, что Жорова «очень зомбирована, под сильным влиянием телевизора». Другой их однокурсник, Максим Белоцерковский, который помог Жоровой вывезти ее сына в Сербию, вспоминает, что в университете она «хорошо училась, но старалась развивать отношения только с перспективными студентами, такой уж характер».

Белоцерковский работает в крупной компании, название которой он попросил не раскрывать. По его словам, сына Жоровой приняли на работу в этой компании и перевели в Сербию, но работал он плохо и его пришлось уволить. После этого Жорова, по словам Белоцерковского, «стала кричать, что мы травим людей просроченными препаратами», а в СМИ появились заказные статьи против компании.

Жорова отказалась говорить с журналистом «Север.Реалий», а петербургскому телеграм-каналу «Ротонда» сказала, что «если информация об увольнении Корниенко соответствует действительности, то она „аплодирует Лантратовой“».

Таких увольнений не одно и не два

«Раз сильно умный, в государственном учреждении работать не будешь» На сотрудников российских вузов, которые выступают против войны, пишут доносы — и их коллеги, и студенты. «Медуза» рассказывает истории уволенных преподавателей

Таких увольнений не одно и не два

«Раз сильно умный, в государственном учреждении работать не будешь» На сотрудников российских вузов, которые выступают против войны, пишут доносы — и их коллеги, и студенты. «Медуза» рассказывает истории уволенных преподавателей