Минобороны Украины официально объявило об освобождении Работино в Запорожской области

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр объявила, что украинские военные освободили село Работино в Запорожской области.

«У нас продолжаются наступательные действия на юге. Вы знаете, что освобождено Работино», — цитирует заявление Маляр «РБК-Украина».

По словам Маляр, украинские войска продвигаются юго-восточнее Работина и южнее Малой Токмачки.

Работино было одним из укрепрайонов российских вооруженных сил на Ореховском направлении. Информация о том, что ВСУ частично освободили этот населенный пункт появилась в середине августа, к 23 августа Работино было, как предполагается, освобождено полностью.

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