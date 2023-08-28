Минобороны Украины официально объявило об освобождении Работино в Запорожской области
Источник: РБК-Украина
Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр объявила, что украинские военные освободили село Работино в Запорожской области.
«У нас продолжаются наступательные действия на юге. Вы знаете, что освобождено Работино», — цитирует заявление Маляр «РБК-Украина».
По словам Маляр, украинские войска продвигаются юго-восточнее Работина и южнее Малой Токмачки.
Работино было одним из укрепрайонов российских вооруженных сил на Ореховском направлении. Информация о том, что ВСУ частично освободили этот населенный пункт появилась в середине августа, к 23 августа Работино было, как предполагается, освобождено полностью.