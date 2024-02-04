Источник РИА Новости: против Ильи Пономарева возбудили дела о госизмене и призывах к террору

Бывший депутат Госдумы РФ Илья Пономарев, уехавший в Украину, стал фигурантом уголовного дело о госизмене, участии в террористической организации и о публичных призывах к террору, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Следственное управление ФСБ собрало материалы, на основе которых возбудило против Пономарева дела — о государственной измене в форме перехода на сторону противника, об участии в деятельности организации, признанной в России террористической, о публичных призывах с помощью интернета к осуществлению террористической деятельности и о публичных призывах с использованием интернета к деятельности, направленной против безопасности России. Эти дела следователи ФСБ объединили в одном производстве», — заявил собеседник агентства, не став уточнять подробности.

Илья Пономарев был депутатом Госдумы от фракции «Справедливая Россия». В 2014 году он стал единственным российским депутатом, проголосовавшим против аннексии Крыма, и вскоре уехал из РФ. В 2019 году Пономарев сообщал о получении гражданства Украины. После начала полномасштабного вторжения войск РФ в Украину Пономарев объявил о создании центра «российской вооруженной оппозиции».

В августе 2022 года стало известно, что на Пономарева завели дело о распространении «фейков» о российской армии и заочно арестовали. В сентябре 2022 года у журналистов в нескольких регионах России прошли обыски, которые связали с делом Пономарева.

Весной 2023 года в России были приняты поправки в Уголовный кодекс, ужесточающие наказание за госизмену вплоть до пожизненного заключения.

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