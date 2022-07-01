Мэрия Москвы предложила, чтобы «площадь ЛНР» находилась у диппредставительств Великобритании, Германии или Литвы и Бельгии

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Власти Москвы предложили местным жителям выбрать территорию, которая будет переименована в честь самопровозглашенной Луганской народной республики.

Голосование по этому вопросу проходит на сайте проекта «Активный гражданин». На выбор предложили три территории:

вдоль Смоленской набережной между Проточным переулком и съездом на улицу Новый Арбат (возле посольства Великобритании);

вдоль улицы Академика Пилюгина между Ленинским проспектом и Воронцовским парком (возле консульства Германии);

вдоль Большого Ржевского переулка вблизи пересечения с улицей Малая Молчановка (между посольствами Литвы и Бельгии).

Также доступен вариант ответа «Это должны решать специалисты».

22 июня мэрия Москвы сообщила, что адрес посольства США в России сменят на «Площадь Донецкой народной республики, дом 1, строения 1-9». Американское посольство оставило на своем сайте прежний адрес — Большой Девятинский переулок, дом 8.

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После начала войны России против Украины некоторые страны Запада переименовали улицы, на которых располагаются дипломатические представительства РФ. Так, в Праге посольство РФ теперь находится на улице Украинских героев, в Вильнюсе — на улице Героев Украины, а в Риге — на улице Независимости Украины.

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