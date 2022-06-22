Мэрия Москвы назвала новый адрес посольства США в России — площадь Донецкой Народной Республики, дом 1
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Мэрия Москвы объявила об официальной смене адреса посольства США в России после того, как площадь около представительства было решено назвать «площадью Донецкой Народной Республики».
Теперь дипломатическая миссия располагается по адресу: Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Пресненский, площадь Донецкой Народной Республики, дом 1, строения 1–9. <…> Старые адреса объектов аннулировали.
На сайте посольства США к моменту публикации новости указан прежний адрес — Большой Девятинский переулок, дом 8.
Ранее мэрия Москвы устроила голосование на платформе «Активный гражданин» для выбора названия площади около посольства США. Среди других предложенных вариантов были «Площадь Защитников Донбасса» и «Площадь Героя России Жоги Владимира Артемовича».
Вариант «Площадь Донецкой Народной Республики» набрал около 45 процентов голосов. «Медиазона» писала, что работников бюджетных организаций в сфере ЖКХ обязывают голосовать за этот вариант.
После российского вторжения в Украину ряд западных стран переименовали улицы, на которых расположены посольства России. В частности, в Праге улице у посольства РФ присвоили имя Украинских героев, в Вильнюсе — имя Героев Украины, а в Риге — Независимости Украины.