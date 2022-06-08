Мэрия Москвы объявила, что территории у посольства США путем голосования выбрали название «Площадь Донецкой Народной Республики»

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Мэрия Москвы объявила, что площади на пересечении Конюшковской улицы и Большого Девятинского переулка путем голосования на платформе «Активный гражданин» было выбрано название «Площадь Донецкой Народной Республики».

Речь идет о территориях возле посольства США.

За этот вариант были отданы 44,69 процента голосов, за вариант «Площадь Защитников Донбасса» — 31,54 процента. Всего проголосовали, согласно данным с платформы «Активный гражданин», 278 тысяч 684 человека.

В мэрии подчеркнули, что теперь в Москве «будет подобрана еще одна площадь или улица для присвоения наименования в честь Луганской народной республики».

Ранее со ссылкой на источники в московских предприятиях сообщала, что работников бюджетных организаций в сфере ЖКХ обязывают голосовать за вариант «Площадь Донецкой Народной Республики».

После российского вторжения в Украину ряд западных стран переименовали улицы, на которых расположены посольства России. В частности, в Праге улице у посольства РФ присвоили имя Украинских героев, в Вильнюсе — имя Героев Украины, а в Риге — Независимости Украины.

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