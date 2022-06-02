«Медиазона»: бюджетников обязали проголосовать за переименование территории около посольства США в Москве в площадь ДНР

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. Нам нужна ваша помощь. Пожалуйста, поддержите «Медузу».

Работников бюджетных организаций Москвы в сфере ЖКХ обязали проголосовать на портале «Активный гражданин» за переименование территории у посольства США в «площадь Донецкой народной республики». Об этом « » рассказали неназванный сотрудник Московского городского центра дезинфекции и источник, близкий к ГБУ «Жилищник».

Собеседник издания предоставил скриншоты из чата одной из московских станций дезинфекции, где от участников требуют ко 2 июня проголосовать за вариант «площадь ДНР».

Переименовать территории в Пресненском районе Москвы, на которой располагается американское посольство, предложили депутаты Мосгордумы.

Голосование о переименовании началось в «Активном гражданине» 30 мая. Выбирать можно из четырех вариантов: это площадь Защитников Донбасса, площадь Донецкой Народной Республики (отмечается, что в случае выбора этого варианта в Москве также будет подобрана площадь или улица, которую назовут в честь Луганской Народной Республики), площадь Героя России Владимира Жоги (погибший командир батальона ДНР «Спарта»). Четвертый вариант предполагает, что выбором названия площади должны заняться специалисты.

Сообщалось, что к 1 июня в голосовании приняли участие 200 тысяч москвичей, а лидирует вариант «площадь Донецкой республики».

В посольстве США на инициативу отреагировали следующим образом: «Удивлены, но не оскорблены предложением правительства РФ переименовать часть центра Москвы возле посольства США в „площадь Защитников Донбасса“ — предположительно, в честь украинских солдат, мужественно защищающих свою родину от Кремлевской агрессии. Страна должна знать своих героев».

«Медуза» заблокирована в России. Мы были к этому готовы — и продолжаем работать. Несмотря ни на что Нам нужна ваша помощь как никогда. Прямо сейчас. Дальше всем нам будет еще труднее. Мы независимое издание и работаем только в интересах читателей.

После российского вторжения в Украину ряд западных стран переименовали улицы, на которых расположены посольства России. В частности, в Праге улице у посольства РФ присвоили имя Украинских героев, а в Вильнюсе — имя Героев Украины, а в Риге — Независимости Украины.

Предыдущий раз названия улиц, на которых расположены российские дипмиссии, в некоторых городах меняли после убийства политика Бориса Немцова. В Госдуме тогда предлагали присвоить зданию посольства США в России почтовый адрес Североамериканский тупик, дом 1. Но такое название на карте Москвы так и не появилось. У посольства США в Москве по-прежнему адрес: Большой Девятинский переулок, 8.

Главные события дня

Война Девяносто девятый день

Главные события дня

Война Девяносто девятый день

«Медуза». Работаем 24/7. И только в интересах читателей Нам срочно нужна ваша поддержка Хочу помочь