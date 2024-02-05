В ЛНР заявили о гибели главы МЧС самопровозглашенной республики при обстреле пекарни в Лисичанске

Среди погибших в результате обстрела пекарни в Лисичанске был глава МЧС ЛНР Алексей Потелещенко, сообщают РИА Новости и ТАСС со ссылкой на представителей самопровозглашенной республики.

Обновление: Глава подконтрольной ЛНР городской администрации Лисичанска Эдуард Сахненко заявил, что при обстреле пекарни также погибли два муниципальных депутата Артем Тростянский и Иван Жушма, сообщает ТАСС.

Здание пекарни в Лисичанске , где в числе прочего находился ресторан, было разрушено в результате обстрела 3 февраля. Власти самопровозглашенной республики обвинили в ударе по пекарне украинских военных. По их данным, погибли 28 человек, еще 10 получили ранения.

Алексей Потелещенко, сообщали подконтрольные властям ЛНР СМИ при его назначении на пост главы МЧС самопровозглашенной республики, родился в 1976 году в Одесской области. В 1998 году окончил Харьковский военный университет по специальности химическая технология и инженерия, боевое применение вооружения и средств войск РХБ защиты. С 2014 по 2016 год он служил в так называемой народной милиции ЛНР, а затем занял пост первого заместителя министра МЧС самопровозглашенной республики. Чем занимался Потелещенко до того, как примкнул к сепаратистам, официальная биография умалчивает.