Сенат США представил законопроект, позволяющий разблокировать финансирование военной помощи Украине. В Палате представителей пообещали его отклонить

Верхняя палата конгресса США представила законопроект, который, в случае принятия, позволит разблокировать финансирование военной помощи Украине.

Проект закона, сообщает Reuters, одобрили как демократическая, так и республиканская фракции Сената. Законопроект предполагает выделение 118 миллиардов долларов, в том числе более 20 миллиардов на обеспечение безопасности южной границы США, более 60 миллиардов долларов на военную помощь Украине и более 14 миллиардов долларов на помощь Израилю.

Президент США Джо Байден призвал депутатов конгресса как можно быстрее принять этот законопроект. Однако в нижней палате конгресса уже объявили, что законопроект в таком виде одобрен не будет. Спикер Палаты представителей Майк Джонсон назвал законопроект «мертворожденным».

«Этот законопроект даже хуже, чем мы ожидали, и он даже не приближает к решению пограничной катастрофы, которую создал президент [Байден]», — написал Джонсон в соцсети X, ранее известной как Twitter.

С осени 2023 года конгресс США не может согласовать финансирование, запрошенное Джо Байденом. Президент США, в частности, просил выделить более 100 миллиардов долларов на военную помощь Украине, Израилю, Тайваню, а также укрепление южной границы США. Ключевым вопросом, по которому пока не могут договориться члены конгресса, является обеспечение охраны южной границы, которое требует внесение изменений в миграционную политику.