Американский телеведущий Такер Карлсон приехал в Москву. Это кумир ультраправых и самый влиятельный сторонник Трампа Пропаганда документирует каждый его шаг и жаждет, чтобы он взял интервью у Путина

Такер Карлсон Brian Cahn / ZUMA Press Wire / Scanpix / LETA

В Россию впервые приехал один из самых популярных американских телеведущих и любимец российской пропаганды . О том, что журналист 1 февраля прилетел в Москву из Стамбула, одним из первых рассказал прокремлевский телеграм-канал Mash. В частности, канал опубликовал фотографии Карлсона из аэропорта и Большого театра, куда телеведущий, как утверждается, ходил смотреть балет «Спартак».

С тех пор российская пропаганда следила буквально за каждым шагом Карлсона. Телеграм-канал «Осторожно, новости» подсчитал, что с 29 января государственные издания России более двух тысяч раз упомянули Карлсона в своих заметках, а в последние несколько дней частота упоминаний телеведущего в СМИ выросла в 14 раз.

Вот о чем успела сообщить российская пропаганда, пока Карлсон находится в Москве:

Такера Карлсона заметили в одном из московских отелей.

Союз журналистов России готов принять Такера Карлсона в свои ряды, если он будет оплачивать членские взносы.

Такера Карлсона увидели на выставке «Россия» на ВДНХ. Он осмотрел стенд Камчатского края, а затем прошел по тропе леопарда на стенде Приморья.

Такера Карлсона пригласили на шоу Павла Воли на ТНТ.

Такер Карлсон покинул гостиницу и направился в сторону администрации президента России.

Машина Такера Карлсона покинула территорию администрации президента, где журналист пробыл более часа.

Машина Такера Карлсона снова въехала на территорию администрации президента.

Такера Карлсона приглашают в аннексированный Крым.

Такер Карлсон пока не ответил на приглашение ТНТ прийти на шоу Павла Воли.

Такое пристальное внимание вызвало шутки в соцсетях и сатирических каналах. Так, ростовское издание 161.ru запустило опрос среди читателей с вопросом «Уже ждете Такера Карлсона?». На момент публикации этого материала более 30% участников опроса заявили, что ждут телеведущего, чтобы показать ему «вагнеровские места». Сайт с пародийными новостями ИА «Панорама» выпустил шуточную новость о том, что Карлсону предложили место Ивана Урганта на Первом канале, а шоу «Вечерний Ургант» переименуют в «Вечерний Карлсон».

Кроме того, российские государственные СМИ со ссылкой на западных ультраправых политиков, в том числе представителей Республиканской партии США, писали о реакции Вашингтона и Брюсселя на визит Карлсона в Москву. В частности, утверждалось, что ЕС якобы «в панике», а демократы и «их пропагандисты в СМИ» «бьются в судорогах» из-за того, что Карлсон может взять интервью у президента РФ Владимира Путина.

Российская пропаганда полагает, что главная цель визита Карлсона в Москву — интервью с Путиным. По данным Bloomberg, в Кремле такую возможность обсуждали

О том, что американский телеведущий «очень просит интервью с Путиным», еще в августе 2023 года заявляла главный редактор RT, пропагандистка Маргарита Симоньян. Сам телеведущий говорил швейцарскому журналу Die Weltwoche, что ранее «пытался» взять интервью у Путина, но власти США ему не позволили. Никакими доказательствами он свои слова с тех пор так и не подтвердил.

Свой визит в Москву Карлсон никак не объяснил и даже не сообщал о нем в соцсетях. Телеканал РЕН ТВ опубликовал запись разговора «очевидца» с телеведущим в одном из отелей Москвы. На вопрос, что Карлсон делает в России, тот отвечает: «Хотел на нее [Россию] посмотреть, потому что так много читал о ней, но никогда не видел. Хотел поговорить с людьми и посмотреть, как тут все устроено». В ответ на предположение, что телеведущий может взять интервью у Путина, он отвечает: «Посмотрим».

Bloomberg со ссылкой на источник, знакомый с позицией российских властей, сообщил, что в Кремле обсуждают возможность интервью Путина американскому телеведущему. «Визит Карлсона в Москву проходит в то время, когда американский репортер и , журналистка с двойным гражданством России и США, остаются запертыми в российских тюрьмах», — отмечает агентство.

Несмотря на то, что Такер Карлсон неоднократно высказывал симпатии России, пишет Forbes, интервью с Владимиром Путиным может стать одним из самых спорных шагов телеведущего с момента возобновления его шоу в соцсети Х. Это интервью, если оно состоится, также может стать первой встречей Путина с западным журналистом с начала полномасштабного вторжения войск РФ в Украину, отмечает журнал.

Бывший конгрессмен от штата Иллинойс и политический комментатор СNN Адам Кинзингер, которого Карлсон часто высмеивал в своем шоу на Fox News еще до увольнения с канала, назвал телеведущего «предателем», комментируя его визит в Москву. В свою очередь кандидат в президенты США Роберт Кеннеди — младший считает, что Такер Карлсон имеет полное право взять интервью у Путина. «Нам нужно больше прозрачности, а не меньше. Раньше было принято, чтобы журналисты брали интервью у мировых лидеров, даже у тех, с кем мы находились в состоянии войны», — написал он в соцсети Х.

В Кремле в ответ на вопрос о визите Карлсона отказались комментировать «передвижения иностранных журналистов». «Много иностранных журналистов приезжают ежедневно в РФ. Многие продолжают работать здесь. Мы это приветствуем. Что касается всевозможных интервью президента, в том числе зарубежным СМИ, в настоящий момент нам нечего вам сообщить», — сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. После сообщений о том, что Карлсон приезжал в администрацию президента, представитель Кремля заявил: «Я никак не комментирую передвижения американского журналиста».

«Как я понимаю, Такер Карлсон добился желаемого», — сообщил в Х бывший главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов, не уточнив, что именно он имеет в виду.