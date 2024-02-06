Американский телеведущий Такер Карлсон подтвердил, что возьмет интервью у президента России Владимира Путина 

Американский телеведущий Такер Карлсон подтвердил, что приехал в Москву, чтобы взять интервью у президента России Владимира Путина. Об этом телеведущий сообщил на своей странице в соцсети X (бывший Твиттер).

В опубликованном ролике Карлсон заявил, что решил поговорить с российским президентом, потому что большинство американцев не знают, что «на самом деле происходит» в России и Украине.

В частности, Карлсон назвал войну в Украине катастрофой, из-за которой погибли сотни тысяч людей. При этом телеведущий добавил, что долгосрочные последствия войны будут еще значительнее. По его словам, война уже изменила мировые военные и торговые альянсы, а экономическая система, обеспечивавшая благополучие Запада, начала разваливаться. «Это не маленькие изменения. Они определят жизни наших внуков», — заявил Карлсон.

Он также добавил, что большая часть мира осознает происходящее, но не жители англоязычных стран, поскольку «никто не сказал им правды». В этом, по словам Карлсона, виноваты западные СМИ, которые «врут своим читателям и зрителям».

В частности, Карлсон заявил, что интервью с Владимиром Зеленским, которые брали западные СМИ, были больше похожи на напутственную речь. «Это не журналистика. Это государственная пропаганда», — заявил телеведущий, обвинив своих коллег в том, что никто из них не пытался поговорить с «президентом другой страны, вовлеченной в конфликт».

Это неправильно. Американцы имеют право знать все о войне, к которой они причастны. А мы имеем право рассказать им об этом, потому что мы тоже американцы. Свобода слова это наше право. Мы были рождены с правом говорить то, во что верим.

Помимо этого, телеведущий заявил, что самостоятельно оплатил дорогу и не получал какой-либо поддержки от властей. Также он добавил, что заручился поддержкой владельца Х Илона Маска. По его словам, бизнесмен пообещал не блокировать интервью и не мешать его распространению в социальной сети. Когда выйдет интервью, Карлсон не уточнил.

Подробнее о визите Карлсона в Москву

Американский телеведущий Такер Карлсон приехал в Москву. Это кумир ультраправых и самый влиятельный сторонник Трампа Пропаганда документирует каждый его шаг и жаждет, чтобы он взял интервью у Путина

Подробнее о визите Карлсона в Москву

Американский телеведущий Такер Карлсон приехал в Москву. Это кумир ультраправых и самый влиятельный сторонник Трампа Пропаганда документирует каждый его шаг и жаждет, чтобы он взял интервью у Путина