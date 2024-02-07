«У него позиция, которая отличается от остальных». В Кремле рассказали, зачем Путин дал интервью американскому телеведущему Такеру Карлсону

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что Владимир Путин дал интервью американскому телеведущему Такеру Карлсону. Накануне Карлсон сообщил, что собирается поговорить с российским президентом и именно за этим приехал в Москву.

По просьбе журналистов представитель Кремля объяснил, почему Путин решил дать интервью именно Карлсону. «У него позиция, которая отличается от остальных [западных СМИ]. Она никоим образом не пророссийская, не проукраинская, она, скорее, проамериканская, но, по крайней мере, она контрастно отличается от позиции традиционных англосаксонских СМИ», — сказал Песков (цитата по «Интерфаксу»).

В ответ на просьбу поделиться впечатлениями от беседы Путина с Карлсоном пресс-секретарь заявил: «По мере того, как оно [интервью] будет подготовлено, как оно выйдет, тогда вы сами получите возможность составить свои впечатления». По данным The Wall Street Journal, оно может выйти 8 февраля. Сам телеведущий говорил, что интервью выйдет в его аккаунте в соцсети X и на сайте TuckerCarlson.com.

Пескова также попросили прокомментировать заявления Карлсона о том, что в последнее время ни один западный журналист не взял интервью у Путина. Журналисты спросили, правда ли с начала полномасштабного вторжения России в Украину в Кремле не получали ни одного запроса на встречу с российским президентом от западных СМИ.

Пресс-секретарь опроверг слова американского телеведущего, заявив, что Кремль получал множество заявок, но от западных СМИ, «которые занимают однобокую позицию».

Господин Карлсон не прав. Собственно, он этого и не может знать. Мы получаем много заявок на интервью с президентом, но, в основном, когда это касается стран коллективного Запада, речь идет о крупных сетевых СМИ: традиционных телеканалах, больших газетах, которые никак не могут похвастаться попытками хотя бы выглядеть беспристрастно в плане освещения происходящего. Конечно же, никакого желания общаться с такими СМИ нет. Да и вряд ли в этом есть смысл, вряд ли от этого может быть какая-то польза.

Такер Карлсон — один из самых популярных американских телеведущих. Он вел собственное политическое ток-шоу на канале Fox News. Карлсон известен спорными, дискриминационными или конспирологическими заявлениями. Кроме того, он яростно критиковал помощь США Украине и выступал с пророссийских позиций. Ролики с высказываниями Карлсона регулярно появляются в эфире российских государственных каналов.

Телеведущий приехал в Москву в начале февраля. После того как об этом стало известно, российская пропаганда пристально следила за телеведущим.

Вот как это было

Американский телеведущий Такер Карлсон приехал в Москву. Это кумир ультраправых и самый влиятельный сторонник Трампа Пропаганда документирует каждый его шаг и жаждет, чтобы он взял интервью у Путина

Вот как это было

Американский телеведущий Такер Карлсон приехал в Москву. Это кумир ультраправых и самый влиятельный сторонник Трампа Пропаганда документирует каждый его шаг и жаждет, чтобы он взял интервью у Путина