Российские войска нанесли массированный удар по Украине ракетами и беспилотниками В Киеве из-за падения обломков загорелся многоэтажный дом. В Николаеве повреждены десятки зданий

Пожарные и врачи у дома, который был поврежден в результате атаки России на Киев. 7 февраля 2024 года Sergei Supinsky / AFP / Scanpix / LETA

Утром 7 февраля российские войска нанесли массированный ракетный удар по городам Украины. По последним данным местных властей, в результате атаки погибли пять человек (один в Николаеве, четверо — в Киеве) и еще десятки пострадали.

Войска РФ атаковали Украину с помощью 20 беспилотников типа «Шахед-136-131» и 44 ракет различных типов, включая крылатые ракеты Х-101/Х-555/Х-55, Х-22, «Калибр», «Искандер-М» и С-300, заявил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. По его словам, украинские военные сбили 44 воздушные цели: 26 крылатых ракет Х-101/Х-555/Х-55, три крылатые ракеты «Калибр» и 15 беспилотников.

Армия РФ нанесла удар по Киеву крылатыми ракетами Х-101/Х-555/Х-55, заявил начальник городской военной администрации Сергей Попко. По его словам, ракеты заходили в столицу Украины несколькими волнами по разным направлениям, воздушная тревога в городе продолжалась около трех часов. Всего силы ПВО Украины, сообщил Попко, сбили над городом и в его районе «около двух десятков» ракет.

Обломки предположительно ракеты упали в Днепровском районе, повредив высоковольтные линии. В Голосеевском районе столицы Украины в результате падения обломков произошли пожары в 18-этажном жилом доме и на станции технического обслуживания, где находились несколько автомобилей, повреждены подземные электросети. Кроме того, в городе повреждена магистраль теплоснабжения. В Деснянском районе упавшие обломки повредили автомобили. Из-за обстрела без света остались 19,4 тысячи абонентов в Днепровском и Деснянском районах.

По данным мэра Киева Виталия Кличко, всего в городе пострадали 35 человек — 32, включая беременную женщину, госпитализировали в Голосеевском районе, двоих увезли в больницу из Днепровского района, еще одному человеку оказали помощь на месте. Из многоэтажного жилого дома, где произошел пожар, эвакуированы 52 человека.

В МВД Украины считают, что под завалами частично разрушенного 18-этажного дома могут быть погибшие. Президент Украины Владимир Зеленский заявил о двух погибших в Киеве. «Обязательно ответим России — террористы всегда будут чувствовать последствия своих действий», — добавил он. Позже Кличко сообщил о четырех погибших.

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, который приехал в Киев накануне, рассказал, что его утро началось в убежище. «Это повседневная реальность храброго украинского народа с тех пор, как Россия начала свою незаконную агрессию», — написал он в соцсети Х.

В Бучанском и Фастовском районах Киевской области повреждены не менее 10 частных домов, хозяйственные постройки и коммуникации, сообщили в МВД Украины. По предварительной информации, пострадали три мирных жителя.

Николаев подвергся атаке беспилотников и ракетным ударам, рассказал мэр города Александр Сенкевич. 70-летний мирный житель погиб, еще один человек ранен, повреждены около 20 домов, газовые и водопроводные сети. Из-за атак без света остались более 220 потребителей. Как сообщил глава Николаевской области Виталий Ким, повреждения есть на территории инфраструктурного объекта, там загорелось техническое сооружение.

Глава военной администрации Харьковской области Олег Синегубов рассказал, что российские военные нанесли удары по Харькову ракетами С-300. Повреждены здания гражданских предприятий, пострадали три человека — работники этих предприятий.

Днепропетровская область подверглась атаке беспилотников, два из них сбила украинская ПВО, заявил начальник военной администрации региона Сергей Лысак. Из-за падения обломков и попадания остальных дронов были повреждены здания и автомобили на территории коммунального предприятия. Там произошел пожар. Люди не пострадали.

Кроме того, о взрывах в городе Дрогобыче сообщил глава военной администрации Львовской области Максим Козицкий. В результате атаки частично разрушен промышленный объект, там произошел пожар. Люди не пострадали. Представители командования Вооруженных сил Польши, граница с которой находится примерно в 80 километрах от Дрогобыча, заявили, что предприняли меры по безопасности воздушного пространства страны из-за российской атаки на Украину.