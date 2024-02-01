Спикер палаты представителей: конгресс может отдельно рассмотреть вопросы о помощи Украине и охране южной границы США

Спикер палаты представителей США Майк Джонсон заявил, что конгресс, вероятно, будет отдельно рассматривать вопросы о выделении помощи Украине и усилении южной границы, сообщает Semafor со ссылкой на источник.

По данным издания, Джонсон сказал об этом во время разговора со спикерами парламентов стран Балтии. При этом Джонсон отметил, что окончательное решение будет зависеть от текста документа по границе, который появится по итогам переговоров в сенате.

Журналисты издания обратились за комментарием к представителю Джонсона. По его словам, спикер нижней палаты парламента говорил «в гипотетическом контексте».

С осени 2023 года конгресс не может согласовать финансирование, запрошенное президентом США Джо Байденом. Президент, в частности, просил выделить 106 миллиардов долларов на национальную безопасность, в которую входят предоставление военной помощи Украине, Израилю, Тайваню, а также укрепление южной границы США.

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