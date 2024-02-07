Минобороны РФ заявило, что Белгород обстреляли из системы залпового огня «Вампир». Под обстрел попали два предприятия, жилые дома и грузовик

Министерство обороны РФ сообщило, что Белгород обстреляли из реактивной системы залпового огня RM-70 «Вампир» около 16:30 по местному времени. В министерстве обвинили «киевский режим» в попытке совершить «террористическую атаку».

Над территорией Белгородской области, как заявила российская сторона, дежурные средства ПВО уничтожили семь реактивных снарядов РСЗО «Вампир».

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что семь воздушных целей сбили на подлете к Белгороду. По предварительным данным, пострадали два человека: мужчина с баротравмой от госпитализации отказался, второго пострадавшего госпитализировали с осколочными ранениями головы и контузией.

По словам Гладкова, в двух многоквартирных домах выбиты окна, повреждены 15 автомобилей. Также есть повреждения на территории одного из промышленных предприятий, сообщил губернатор. По некоторым данным, это территория бывшего Белгородского витаминного комбината, по другим, ЖБК-1. В административном здании выбило окна, повреждены фасад и крыша.

Во время атаки в Белгороде и пригороде звучала сирена ракетной опасности. По сообщениям телеграм-каналов и СМИ, под обстрел попал микрорайон Крейда на востоке Белгорода.

В том же районе под обстрел попал грузовик, у него повреждена кабина, пострадал водитель.

По сообщениям телеграм-каналов, в Белгороде машина сбила мальчика, на вид 10 лет, который испугался взрывов и на красный свет побежал через дорогу в укрытие.

По словам Вячеслава Гладкова, в Белгородском районе повреждены два частных дома и территория предприятия.

В 17:40 в Белгороде объявили о новой угрозе ракетного удара.