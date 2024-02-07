Суд в самопровозглашенной ДНР приговорил сразу 33 украинских военных к срокам от 27 до 29 лет заключения

Суд в самопровозглашенной ДНР приговорил 33 украинских военных из 36-й бригады морской пехоты ВМС Украины и 17-й танковой бригады ВСУ к лишению свободы на сроки от 27 до 29 лет заключения в колонии строгого режима.

Как сообщает Следственный комитет РФ, фигурантов дела признали виновными по статьям о жестоком обращении с гражданским населением, убийстве, покушении на убийство и умышленном повреждении чужого имущества.

По данным обвинения, в первые дни полномасштабного российского вторжения в Украину, с 24 февраля по 10 марта 2022 года, украинские военные вели обстрел, под который попали жилые дома в населенных пунктах Сартана, Саханка, Талаковка, Старый Крым, Заиченко и Дзержинское в Донецкой области.

«В результате погиб 17-летний мирный житель, причинена контузия головного мозга женщине, повреждены и уничтожены 42 домовладения и два гражданских транспортных средства», — сообщили в СК.

В Следственном комитете РФ раскрыли фамилии некоторых из осужденных: Роман Шостак, Владимир Торшин, Денис Назаров, Артем Швыдкой, Александр Олейник (все —36-я бригада), Александр Плотников, Юрий Акимов, Сергей Палийчук, Сергей Довгалюк, Михаил Изотов, Евгений Попцов (все — 17-я бригада).

Следственный комитет и Генпрокуратура РФ регулярно сообщают о том, что суды в самопровозглашеннных ДНР и ЛНР приговаривают к длительным срокам заключения украинских военных, попавших в российский плен.

36-я бригада морпехов ВСУ участвовала в защите Мариуполя в начале полномасштабной войны. Многие военнослужащие попали в российский плен. В июле 2023 года пять командиров обороны «Азовстали» вернулись в Украину из Турции, из-за чего Кремль обвинял Анкару и Киев в нарушении договоренностей.

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