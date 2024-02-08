The New York Times: США пришли к выводу, что Ил-76 был сбит ракетой из американского комплекса Patriot

Военно-транспортный самолет Ил-76, потерпевший крушение 24 января в Белгородской области, был сбит ракетой, выпущенной из комплекса Patriot. Об этом сообщили газете The New York Times несколько американских чиновников.

Публично американские официальные лица не будут комментировать крушение самолета и его причины, однако на условиях анонимности признают, что сообщения об использовании ракеты Patriot верны, пишет The New York Times.

По данным США, вооруженные силы Украины не знали, что российский самолет мог перевозить украинских военнопленных, говорят собеседники издания. По их словам, этот самолет раньше использовался для перевозки ракет, что делало его важной целью для Киева.

Вопрос о том, кто был на борту, как пишет The New York Times, менее ясен. По словам собеседников газеты, США не подтвердили личности находившихся в самолете людей, но не исключают, что по крайней мере некоторые из них были украинскими военнопленными. Однако, по мнению американских и украинских чиновников, Россия могла преувеличить число смертей.

Военно-транспортный самолет Ил-76 был сбит 24 января в районе села Яблоново в Белгородской области. Минобороны России заявило, что на борту были 65 украинских военнопленных, которых везли для обмена, и назвало крушение терактом, обвинив в нем Украину.

Следственный комитет России пришел к выводу, что самолет был сбит ракетой американского комплекса Patriot, выпущенной из района населенного пункта Липцы Харьковской области. О том, что Ил-76 был поражен ракетой из американского комплекса, также заявил Владимир Путин, допустив, что вооруженные силы Украины могли сбить самолет по неосторожности.

В Украине подтвердили, что в этот день планировался обмен пленными, однако отметили, что не могут достоверно сказать, кто находился на борту. В украинской разведке заявили, что не были «поставлены в известность о необходимости обеспечения безопасности воздушного пространства» в районе Белгорода. Минобороны России утверждает, что Украина была предупреждена о перевозке военнопленных в Белгородскую область.

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