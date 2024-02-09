Войска РФ нанесли удар по Украине дронами. ВСУ заявили, что удалось сбить 10 из 16 беспилотников

Российские войска в ночь на 9 февраля атаковали территорию Украины ударными беспилотниками. По данным командования Воздушных сил ВСУ, всего было запущено 16 дронов, 10 из них удалось сбить над Николаевской, Херсонской и Харьковской областями.

В Харьковской области в результате атаки беспилотников пострадали объекты гражданской инфраструктуры в Змиевской общине — гостиница, несколько частных жилых домов, комплекс отдыха и столовая, сообщил глава региона Олег Синегубов, добавив, что пострадал сотрудник охраны.

Минобороны РФ, в свою очередь, заявило «о попытке киевского режима совершить террористическую атаку» беспилотниками на российские объекты.

Всего, говорится в распространенном военным ведомством сообщении, было перехвачено и уничтожено 19 дронов — по два над Курской областью и Краснодарским краем, пять над Брянской областью, четыре над Орловской, а также шесть над акваторией Черного моря.

Власти Орловской области заявили, что целью атаки беспилотников были объекты топливно-энергетического комплекса региона, пишет РИА Новости. В Краснодарском край в ночь на 9 февраля произошел пожар на Ильском НПЗ, причиной которого, по не подтвержденным официально данным, стал удар беспилотников.