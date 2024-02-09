The Economist назвал отставку Залужного с поста главнокомандующего ВСУ «новым этапом войны»

Увольнение Валерия Залужного с поста главнокомандующего ВСУ можно расценивать как «новый, решающий этап войны», пишет The Economist, отмечая, что президент Украины Владимир Зеленский рискует совершить ошибку.

В то время, как Зеленский заявляет главной целью возврат занятых Россией территорий страны, Залужный неоднократно говорил о необходимости в сложившейся ситуации сохранения ресурсов и жизни солдат, отмечает издание.

По мере того, как становилось яснее, что возврата территорий военным путем достигнуть не удается, отношения между Зеленским и Залужным становились все напряженнее, пишет The Economist, и в данных обстоятельствах отставка Залужного была верным решением.

«Авторитету генерала Залужного как главнокомандующего уже был нанесен непоправимый ущерб из-за слухов о его увольнении. Чем дольше Зеленский казался слишком слабым, чтобы уволить его, тем больше страдал и его собственный авторитет», говорится в статье.

Теперь самый важный вопрос — сможет ли Зеленский воспользоваться увольнением Залужного, чтобы изменить свое видение войны, отмечает издание. Пока, считает The Economist, «он все еще публично цепляется за свое обещание, что Украина вернет себе каждую пядь земли, оккупированной российскими войсками, даже если сам для себя и понимает, что это произойдет не скоро, если вообще произойдет».

«Если бы украинские силы могли изгнать российских захватчиков, это было бы замечательно. Однако, если не произойдет чего-то совершенно неожиданного, война, определяемая территорией, — это война, которую Украина не может выиграть», — пишет издание.

Зеленскому, говорится в редакционной статье, необходимо рассматривать сложившуюся ситуацию как шанс пересмотреть свое видение и публично подтвердить свою приверженность войне ценностей, о которой он говорил с самого начала полномасштабного российского вторжения.

The Economist неоднократно публиковал статьи и интервью Валерия Залужного. В частности, именно этому изданию Залужный заявил, что война «зашла в тупик», а украинское наступление рискует смениться позиционной войной, которая может затянуться на годы.

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